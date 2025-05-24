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Konya'da bir evde patlama meydana geldi

Konya'da bir evde patlama meydana geldi

Konya'da bir evde mutfak tüpünden sızan gaz patlamaya neden oldu. Patlamada evdeki 1 kişi yaralandı.

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Merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi'ndeki apartmanın 5. katında yaşayan Ali T, tüpe bağlı ocağı ateşlemek istediği sırada mutfakta biriken gaz patlamaya neden oldu.

Komşularının yardımına koştuğu Ali T. hastaneye götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler ise evde inceleme yaptı, diğer daireleri kontrol etti.

Patlama nedeniyle evde hasar oluştu.

Konya'da bir evde patlama meydana geldi - Resim: 0

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