BIST 9.356
DOLAR 38,93
EURO 44,27
ALTIN 4.204,13
HABER /  GÜNCEL

Ağrı'da 2 ton kaçak inci kefali ele geçirildi

Ağrı'da 2 ton kaçak inci kefali ele geçirildi

Ağrı’da, İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, Van’dan Doğubayazıt ilçesine kaçak yollarla taşınan 2 ton inci kefali ele geçirildi.

Abone ol

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, operasyonun kaçak avcılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyonda, Van ilinden Doğubayazıt ilçemize kaçak yollarla taşındığı tespit edilen, 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması ve satışı yasak olan, nesli tehlike altında bulunan ve koruma altında olan 2 ton inci kefali ele geçirilmiştir. 1 şahıs hakkında idari para cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, kaçak avcılıkla mücadelede kararlılıkla devam edileceği vurgulanarak, "Kaçak avcılığa geçit yok. Avlanma yasaklarına uyalım, doğamızı birlikte koruyalım." denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Bakü'de FETÖ ve DEAŞ uyarısı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Bakü'de FETÖ ve DEAŞ uyarısı
Fransa'nın güneyinde elektrik kesintisi! Cannes'da film gösterimi yarıda kaldı
Fransa'nın güneyinde elektrik kesintisi! Cannes'da film gösterimi yarıda kaldı
Rusya ile Ukrayna arasında yeni esir takası! 614 asker serbest bırakıldı
Rusya ile Ukrayna arasında yeni esir takası! 614 asker serbest bırakıldı
İBB operasyonunda dördüncü dalga: İfade işlemleri başladı
İBB operasyonunda dördüncü dalga: İfade işlemleri başladı
Konya'da bir evde patlama meydana geldi
Konya'da bir evde patlama meydana geldi
İstanbul'da önemli zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile bir araya geldi
İstanbul'da önemli zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile bir araya geldi
Gazze'de can kaybı 53 bin 901'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 53 bin 901'e yükseldi
İzmir'de deprem oldu! AFAD verileri paylaştı
İzmir'de deprem oldu! AFAD verileri paylaştı
Bakan Murat Kurum Adıyaman'da! Deprem bölgesindeki 250 bininci konutun anahtarı teslim edilecek
Bakan Murat Kurum Adıyaman'da! Deprem bölgesindeki 250 bininci konutun anahtarı teslim edilecek
Borsa manipülasyonu soruşturması: Ünsal Ban ve iki şüpheli için karar
Borsa manipülasyonu soruşturması: Ünsal Ban ve iki şüpheli için karar
Bakan Fidan'dan Rusya'ya 2 günlük kritik ziyaret
Bakan Fidan'dan Rusya'ya 2 günlük kritik ziyaret
'Yenidoğan Çetesi davası! Savcıyı tehdit fezlekesi hazırlandı...
'Yenidoğan Çetesi davası! Savcıyı tehdit fezlekesi hazırlandı...