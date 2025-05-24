CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Gazze açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "Dünyanın herhangi bir gelişmiş ülkesinde 370 civciv aynı anda bilinmedik bir sebepten ölse o ülkede, ülkeyi yönetenler alarma geçerler ve herkes kaygılanır. Hemen yanı başımızda bir hafta içinde 370 kadın ve bebek öldü. Bunu bütün yoldaşların en yüksek sesle ve bütün coğrafyalarda, tüm toplantılarda dile getirmesi gerekiyor." dedi.

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Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda konuşan Özel, katılımcıları, dünyanın en kadim şehirlerinden İstanbul'da ağırlamaktan derin memnuniyet duyduğunu söyledi.

Özel, 81 ülkeden 89 partinin üye olduğu Sosyalist Enternasyonal'i dünyanın en büyük ailesi olarak gördüklerini dile getirerek, tarihin çok önemli bir kırılma sürecinden geçtiğini belirtti.

Dünyada neoliberal ekonomik anlayışı savunan iktidarların milletler ve sınıflar arasındaki ekonomik eşitsizlikleri devasa boyutlara taşıdığını anlatan Özel, "Dünyanın bir kısmı doymak bilmez bir tüketim toplumuna dönüşürken, diğer kısmını yoksulluğa hatta açlığa mahkum ettiler. İklim krizinin, göç sorununun ve bunlara bağlı birçok sorunun derinleşmesine ağır katkılarda bulundular. Zaten yaralı olan dünyanın ruhunu daha da kanattılar." diye konuştu.

Bugün dünyanın her zamankinden daha fazla sosyal demokratlara ve sosyalistlere gereksinim duyduğunu söyleyen Özel, "Bu şehrin kuzeyinde, Ukrayna'da yaklaşık 3 yıldır süren savaş, çatışma ve işgal var. Güney sınırımızın hemen ilerisinde Gazze'de ise devam eden katliam, soykırım var. Sınırdaş olduğumuz Suriye'de yaşanan belirsizlik ve çatışmalar, daha güneyde Yemen'de, doğumuzda Libya'da artan istikrarsızlık… Bölgemiz gelir dağılımının en bozuk olduğu, ayrıca iklim ya da çatışma kaynaklı göçün en yoğun yaşandığı coğrafi alanlardan biridir." değerlendirmesini yaptı.

"Gazze'de öldürülen Filistinlilerin sayısı 50 bini aşmıştır"

Özel, geniş bölgede terör, vekalet savaşları ve hibrit savaşlar gibi çağın en yeni ve ağır sorunlarıyla baş etmeye çalışıldığını dile getirerek, Ukrayna'daki çatışmaların önce ateşkes, sonra da iki tarafın iradesiyle kabul edecekleri kalıcı çözümle sonuçlanmasını umut ettiklerini, bu yönde gösterilen tüm çabaları son derece değerli bulduğunu kaydetti.

Gazze'deki katliamların sonlandırılması çağrısında bulunan CHP Genel Başkanı Özel, "Gazze'de öldürülen Filistinlilerin sayısı 50 bini aşmıştır. Yalnızca son hafta içinde 370 Filistinli öldürülmüştür. Çocuk, kadın, 370 Filistinli… Dünyanın herhangi bir gelişmiş ülkesinde 370 civciv aynı anda bilinmedik bir sebepten ölse o ülkede, ülkeyi yönetenler alarma geçerler ve herkes kaygılanır. Hemen yanı başımızda bir hafta içinde 370 kadın ve bebek öldü. Bunu bütün yoldaşların en yüksek sesle ve bütün coğrafyalarda, tüm toplantılarda dile getirmesi gerekiyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin halkını Gazze'den sürgün etme, o bölgeyi bir eğlence ve kumarhane merkezine çevirme projesini alay ederek dile getirdiğini anlatan Özel, dünyanın da bunu dinlediğini söyledi.

"Trump şaka yapmıyor ama Gazze açıklarında tüm Avrupa'ya yüzyıl yetecek hidrokarbon yataklarının varlığından da habersiz değil." diyen Özel, katılımcıların huzurunda bir kez daha bu kötücül plana sonuna kadar karşı duracaklarını, Filistin davasına aynı ve artan cesaretle sahip çıkacaklarını dile getirdi.

Sosyalist Enternasyonal'i bu katliama karşı çok daha etkin tavır almaya davet etti

Filistin konusundaki çözüm önerilerini de paylaşan Özel, şöyle devam etti:

"Çözümün 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olacağını savunuyoruz. Bu Birleşmiş Milletler kararını sahiplenmeye devam etmeliyiz. Sevgili Başkanımız (İspanya Başbakanı) Pedro Sanchez, Filistin halkının haklı mücadelesine samimi ve örnek olan bir destek vermektedir. Bunun için kendisini buradan bir kez daha kutluyorum. Sosyalist Enternasyonal'i bu katliama karşı çok daha etkin tavır almaya davet ediyorum. Orta Doğu Komitesinin bu konuda bölgeyi ziyaret ederek bir rapor hazırlamasının ve gündeme acilen alınmasının önemli olduğunu değerlendiriyorum."

"Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili açıklama

Özel, ülkede şu anda "Terörsüz Türkiye" adı verilen bir sürecin yaşandığına değindi.

CHP olarak "Terörsüz ve demokratik Türkiye" deyip destek vereceklerini açıkladıkları bir sürecin olduğunu anlatan Özel, "Bu sürecin Türkiye'de terörü bitirmesi, çatışmaların olmaması, bundan sonra Kürt-Türk hiçbir annenin gözünün yaşının akmaması umudu var. Yaşadığımız bütün zorluklara, gördüğümüz bütün baskılara rağmen bu sürece sosyal demokratlara yakışır en olumlu katkıyı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bunu da kayda geçirmek isterim." diye konuştu.

Özel, hedeflerinin Türkiye'deki gelir adaletini, mahkeme adaletini ve sosyal adaleti sağlamak olduğunu söyledi.

Hedeflerinin terörün ve şiddetin olmadığı bir Türkiye inşa etmek olduğunu vurgulayan Özel, "Hedefimiz, ülkemizi Avrupa Birliği'nin tam üyesi yapmaktır. Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Özgür Özel, iktidara geldikleri ilk bir ay içinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını sözlerine ekledi.