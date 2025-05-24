BIST 9.356
DOLAR 38,93
EURO 44,27
ALTIN 4.204,13
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Göztepe-Galatasaray Süper Lig maçı

Göztepe-Galatasaray Süper Lig maçı

Şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta garantileyen Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe'nin konuğu oluyor.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, 37. haftada Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Göztepe 0-0 Galatasaray (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de geride kalan 34 haftada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider girerek şampiyonluğu garantiledi.

Göztepe ise 12 galibiyet, 11'er beraberlik ile mağlubiyetle 47 puan topladı ve 8. sırada yer aldı.

Şampiyon Galatasaray, ligin ilk yarısında 18. haftada oynanan karşılaşmada Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Göktaş: Her daim Gazzeli çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz
Bakan Göktaş: Her daim Gazzeli çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz
İstanbul'da yarın bazı yollar Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları dolayısıyla trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları dolayısıyla trafiğe kapatılacak
Aydın Ayaydın, Savcı Sayan'a çağrı yaptı: "Tarif ettiğin kişinin ismini açıkla"
Aydın Ayaydın, Savcı Sayan'a çağrı yaptı: "Tarif ettiğin kişinin ismini açıkla"
Diyarbakır'da yanmış kamyonette cesetleri bulunmuştu! Baba ile oğlu 200 bin lira için öldürülmüş
Diyarbakır'da yanmış kamyonette cesetleri bulunmuştu! Baba ile oğlu 200 bin lira için öldürülmüş
Doğal gazda 2 kat üretim! Yüzer üretim platformu 29 Mayıs'ta İstanbul Boğazı'nı geçecek
Doğal gazda 2 kat üretim! Yüzer üretim platformu 29 Mayıs'ta İstanbul Boğazı'nı geçecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Gazze açıklaması
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Gazze açıklaması
Ağrı'da 2 ton kaçak inci kefali ele geçirildi
Ağrı'da 2 ton kaçak inci kefali ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Bakü'de FETÖ ve DEAŞ uyarısı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Bakü'de FETÖ ve DEAŞ uyarısı
Fransa'nın güneyinde elektrik kesintisi! Cannes'da film gösterimi yarıda kaldı
Fransa'nın güneyinde elektrik kesintisi! Cannes'da film gösterimi yarıda kaldı
Rusya ile Ukrayna arasında yeni esir takası! 614 asker serbest bırakıldı
Rusya ile Ukrayna arasında yeni esir takası! 614 asker serbest bırakıldı
İBB operasyonunda dördüncü dalga: İfade işlemleri başladı
İBB operasyonunda dördüncü dalga: İfade işlemleri başladı
Konya'da bir evde patlama meydana geldi
Konya'da bir evde patlama meydana geldi