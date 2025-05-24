Göztepe-Galatasaray Süper Lig maçı
Şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta garantileyen Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe'nin konuğu oluyor.Abone ol
Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, 37. haftada Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Göztepe 0-0 Galatasaray (CANLI YAYIN)
Süper Lig'de geride kalan 34 haftada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider girerek şampiyonluğu garantiledi.
Göztepe ise 12 galibiyet, 11'er beraberlik ile mağlubiyetle 47 puan topladı ve 8. sırada yer aldı.
Şampiyon Galatasaray, ligin ilk yarısında 18. haftada oynanan karşılaşmada Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.