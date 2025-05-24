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Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması! Dikkat çeken ABD ve AB detayı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması! Dikkat çeken ABD ve AB detayı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması doğrultusunda ABD ve Avrupa Birliği’nin attığı adımların memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD ve Avrupa Birliği'nin Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması kararına ilişkin açıklama yaptı.

'ABD VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN SURİYE İÇİN ATILAN ADIMLAR MEMNUNİYET VERİCİ'

Keçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD ve Avrupa Birliği tarafından atılan adımların memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Keçeli paylaşımında, "Bu düzenlemeler, Suriye’nin istikrar ve güvenliğe kavuşturulması çabalarında kritik önem taşımaktadır. Türkiye, Suriye’de ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak adımları; kurumsal kapasitesi, özel sektörünün girişimci gücü ve iş birliğine açık tüm üçüncü ülkelerle birlikte hayata geçireceği faaliyetler eliyle desteklemeye devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

ŞARA İLE ERDOĞAN SÜRPRİZ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile Dolmabahçe'de bir araya geldi. Erdoğan-Şara görüşmesi yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. Görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

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