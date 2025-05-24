Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi çok sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Canım İstanbul' sergisi açılışında konuştu. Erdoğan konuşmasında, "En büyük eserimizi yani Terörsüz Türkiye'yi inşallah yakın zamanda çok sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde Necip Fazıl Kısakürek'in anısına düzenlenen "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" programında konuştu. Bu yıl sergide Üstad'ın "Canım İstanbul" şiiri yapay zekayla ziyaretçilere sunulacak.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

2023'de ebediyete uğurladığımız bu kıymetli serginin ilk tohumlarını eken Mehmet Kısakürek'e de Cenab-ı Hak'tan rahmet niyaz ediyorum. İstanbul gibi tarihi, kültür, eşsiz tabii güzellikleriyle gözbebeğimiz olan nadide şehirde yaşamanın bahtiyarlığı içindeyiz. İstanbul binlerce yıllık medeniyetimizin muhteşem ve muazzam bir çınardır. İstanbul'la ne kadar iftihar etsek azdır. Böyle bir kadim şehrin sakini, hizmetkârı olmaktan şeref duyuyoruz. İstanbul'u farklı yönleriyle anlatan her çalışmayı takdirle karşılıyoruz.

Yapay zeka ve ses klonlama gibi pek çok dijital yeniliğin kullanıldığı sergiyle bir yandan üstadın mısraları eşliğiyle tarihi İstanbul manzaraları seyredilirken bir yandan maziye yakınen şahitlik edilecek.

İstanbul binlerce yıllık tarihi içinde barındıran bir çınardır. İstanbul'u anlatan çalışmaları takdir ediyoruz.

Milletlerin zenginliği medeniyete yaptıkları katkılar kadar çıkardıkları şair ve ilim insanları ile anlaşılır.

"FİKRİN VE ŞAHSİYETİN ASALETİ VARDIR"

Üstad Necip Fazıl kitlelere yol göstermeye devam ediyor. Necip Fazıl, sindirilmiş bir milletin kendine gelmesini sağladı. Necip Fazıl tek parti döneminde faşizmin her türlüsüne muhatap olmuş bir milletin kendisine gelmesini sağlamıştır.

"ÜSTAD GEÇMİŞİ OMUZLADI"

Üstad geçmişi omuzladı. Necip Fazıl'a göre çileye talip olmadan nefse zincir vurulamaz. Necip Fazıl devrin kibir adamlarının da takibine girdi, zindanlara atıldı fakat hiçbir zaman korkmadı. Üstad istikametten bir an olsun ayrılmadı. Milletimizi ruh kökleriyle buluşturmak için uğraşırken zindana atıldı. Üstad'ın çektiği çileler boşa gitmedi. Bugün tarihini bilen bir gençlik var. Üstadın ömrünü vakfettiği gençlik zalime yavuz

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

En büyük eserimizi yani Terörsüz Türkiye'yi inşallah yakın zamanda çok sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz. Tıpkı merhum üstadımız gibi bu eseri de Türkiye'nin gençliğine emanet edeceğiz. Gençliğimizin önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz.