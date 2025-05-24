Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD büyükelçisini İstanbul'da kabul etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dolmabahçe Sarayı'nda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı kabul etmesinin ardından bir sürpriz görüşme daha gerçekleşti. Şara, Dolmabahçe'de ABD'nin Ankara büyükelçisi Thomas Barrack'ı kabul etti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Dolmabahçe Sarayı'nda kabul etmesinin yankıları sürerken İstanbul bir sürpriz görüşmeye daha ev sahipliği yaptı.

ŞARA, ABD BÜYÜKELÇİSİNİ İSTANBUL'DA KABUL ETTİ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen son dakika bilgisine göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, İstanbul'da bir araya geldi.

ERDOĞAN, ŞARA'YI DOLMABAHÇE'DE KABUL ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile Dolmabahçe'de bir araya gelmişti. Erdoğan-Şara görüşmesi yaklaşık 2 buçuk saat sürmüştü. Görüşmeye ilişkin açıklama yapılmamıştı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı yetkililer de yer almıştı.