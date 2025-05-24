Okan Buruk, yeni hedefini belirledi: 20+26 diyeceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçının ardından 25 şampiyonluğumuz ve 19 kupamız var. 2026'da da 20+26 diyeceğiz. Bu parola ile yeni sezona hazırlanacağız.

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Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ve Galatasaray karşılaştı.

Gürsek Aksel Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 2-0 kazandı. Galatasaray'ın gollerini 70'te Kaan Ayhan, 90+1'de Alvaro Morata attı.

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ VE GÜZEL BİR GALİBİYET"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Mutluyuz, 92 puan. Yine 90 puan barajının üzerine çıktık. Son maçı da kazanırsak, geçen senenin bir puan altında kalıyoruz. Yine yüksek bir puan. Bu da sevindiriyor beni. Bugün kazanıp kazanmamak insanlara önemli değil gibi geliyor ama benim için kazanmak çok önemli. Oyuncular için zordu, sıcaktı. Uzun süre oynamamış oyuncuların da zorlandıklarını gördük oyun içerisinde. Oyuncularımızı yargılayacağımız bir maç da değildi çünkü uzun süre oynamıyorlar. Yoğun bir tempodan geçtik. İyi niyetli olduklarını ve hep oyun içerisinde olduklarını gördük. Göztepe'ye karşı oynamak zor. Çözdüğümüz zaman çok kolay rakip kaleye gittik ama bazen baskı altında top kayıpları yaptık, iyi yapamadığımız yerler oldu. Kaan, muhteşem bir gol attı. Oraya gelene kadar da pozisyonlar vardı. İkinci golle maçı bitirdik. Önemli ve güzel bir galibiyet.



"ÇOK ÖNEMLİ HİZMET ETTİ"

Fernando Muslera ile ilgili olarak Buruk, şunları dedi:

Muslera'nın da geçen sezon böyle bir düşüncesi vardı ama biz ikna etmiştik. Çok değerli ve çok önemli isim. Çok önemli hizmet etti. Onun yerini doldurmak kolay değil.





"ŞAMPİYONLUĞUMUZU KUTLAYACAĞIZ"

Kutlamalar hakkında konuşan Buruk, şu sözleri sarf etti:

Bununla ilgili hafta içi de destek istedik. Onun yanında 3. şampiyonluk ve bunu hak ettik. Bu kadar büyük bir organizasyon çok önemli. Oraya katılım önemli, birlikte şampiyonluğu kutlayacağız. Keyif alarak 3. şampiyonluğumuzu ve 5. yıldızı kutlayacağız.

"BU PAROLA İLE YENİ SEZONA HAZIRLANACAĞIZ"

Yeni hedefini açıklayan Buruk, şu değerlendirmeyi yaptı:

25 şampiyonluğumuz ve 19 kupamız var. 2026'da da 20+26 diyeceğiz. Bu parola ile yeni sezona hazırlanacağız.