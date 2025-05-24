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2. Lig'e yükselen son takım belli oldu! 31 yıl sonra...

2. Lig'e yükselen son takım belli oldu! 31 yıl sonra...

Nesine 3. Lig play-off final maçında Muşspor, Balıkesirspor'u 2-0 mağlup ederek Nesine 2. Lig'e yükseldi.

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Nesine 3. Lig play-off final maçında Muşspor ile Balıkesirspor Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Muşspor, Balıkesirspor'u 2-0 mağlup ederek Nesine 2. Lig'e yükseldi.

1993-1994 sezonu sonunda 2. Lig'den düşen Muşspor tam 31 yıl sonra yeniden 2. Lig'e yükselmenin sevincini yaşadı.

 Muşspor: 2 - Balıkesirspor: 0

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Alper Akarsu, Nurettin Dinçer Demir, Faruk Yağlı

Muşspor: Enes Çetin, Efe Karaoğlu, Akın Akman (Dk. 84 Yakup Alkan), Ayetullah Korkmazer (Dk. 62 Metin Yüksel), Tuğkan Kamışoğlu (Dk. 86 Muhammet Fatih Yıldırım), Ahmet Tekin, İlker Günaslan, Halil Yılmaz (Dk. 85 Emirhan Kayalar), Okavuçi (Dk. 76 Ahmet Sun), Emirhan Karagülle, Yusuf Yıldırım

Balıkesirspor: Hüseyin Altıntaş, Tayfun Kırca, Volkan Altınsoy, Şahin Şafakoğlu, Güvenç Usta (Dk. 46 Yiğit Epözdemir (Dk. 85 Muhammet Araz), Berkay Görmez (Dk. 46 Bertuğ Bayar), Samet Seymen Sargın (Dk. 46 Sedat Yiğit Kurnaz), Serdar Güncü, Celal Emir Dede (Dk. 74 Emir Şenocak), Muhammed Demirci, Artun Akçakın

Goller: Dk. 35 Okavuçi, Dk. 90+8 Yakup Alkan(Muşspor)

Kırmızı kart: Dk. 81 Muhammed Demirci (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Güvenç Usta, Dk. 60 Artun Akçakın, Dk. 73 Şahin Şafakoğlu (Balıkesirspor), Dk. 87 İlker Günaslan, Dk. 89 Emirhan Kayalar (Muşspor)

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