BIST 9.356
DOLAR 38,93
EURO 44,27
ALTIN 4.204,13
HABER /  SPOR

Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!

Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!

Galatasaray'ın Göztepe'ye konuk olduğu maçta Galatasaray'ın takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleşti. Otobüs camları saldırıda kırıldı.

Abone ol

Süper Lig’de Göztepe’yi deplasmanda 2-0 mağlup eden şampiyon Galatasaray kafilesi maç öncesi taşlı saldırıya uğradı.

Gürsel Aksel Stadı’ndaki karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan otobüse stat dışında taşlı saldırı düzenlendi.

CAM KIRILDI

Galatasaray’ın 5’inci yıldız monte edilen otobüsünün bir camı atılan taş sonrası kırıldı.

Futbolcu kafilesinden kimsenin olayda yaralanmaması yüreklere su serpti.

ÖNCEKİ HABERLER
2. Lig'e yükselen son takım belli oldu! 31 yıl sonra...
2. Lig'e yükselen son takım belli oldu! 31 yıl sonra...
Şampiyonlar Ligi sahibini buldu! 2007'den sonra ilk kez kazandılar
Şampiyonlar Ligi sahibini buldu! 2007'den sonra ilk kez kazandılar
Okan Buruk, yeni hedefini belirledi: 20+26 diyeceğiz
Okan Buruk, yeni hedefini belirledi: 20+26 diyeceğiz
CHP'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde İmamoğlu eylemi
CHP'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde İmamoğlu eylemi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD büyükelçisini İstanbul'da kabul etti!
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD büyükelçisini İstanbul'da kabul etti!
Asrın felaketinde 18 kişiyi kurtaran kahraman köpek hayatını kaybetti
Asrın felaketinde 18 kişiyi kurtaran kahraman köpek hayatını kaybetti
Elon Musk: X'te büyük operasyonel iyileştirmelere ihtiyaç var
Elon Musk: X'te büyük operasyonel iyileştirmelere ihtiyaç var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi çok sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi çok sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz
Arda Turan, Eyüpspor'a veda etti
Arda Turan, Eyüpspor'a veda etti
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması! Dikkat çeken ABD ve AB detayı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması! Dikkat çeken ABD ve AB detayı
Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'yi 2-0'lık skorla mağlup etti
Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'yi 2-0'lık skorla mağlup etti
Bakan Göktaş: Her daim Gazzeli çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz
Bakan Göktaş: Her daim Gazzeli çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz