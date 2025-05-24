Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!

Galatasaray'ın Göztepe'ye konuk olduğu maçta Galatasaray'ın takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleşti. Otobüs camları saldırıda kırıldı.Abone ol
Süper Lig’de Göztepe’yi deplasmanda 2-0 mağlup eden şampiyon Galatasaray kafilesi maç öncesi taşlı saldırıya uğradı.
Gürsel Aksel Stadı’ndaki karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan otobüse stat dışında taşlı saldırı düzenlendi.
CAM KIRILDI
Galatasaray’ın 5’inci yıldız monte edilen otobüsünün bir camı atılan taş sonrası kırıldı.
Futbolcu kafilesinden kimsenin olayda yaralanmaması yüreklere su serpti.