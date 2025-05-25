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Almanya Kupası'nı Stuttgart kazandı

Almanya Kupası'nı Stuttgart kazandı

2025 Almanya Kupası finalinde Arminia Bielefeld'i 4-2 yenen Stuttgart, şampiyon oldu.

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2025 Almanya Kupası finalinde Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki müsabakada ilk gol 15. dakikada Stuttgart'ın Alman forveti Nick Woltemade'den geldi ve sadece yedi dakika sonra Fransız orta saha Enzo Millot takımı adına skoru 2-0 yaptı.

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Türk asıllı Alman forvet Deniz Undav, 28. dakikada Stuttgart'ın 3. golünü kaydetti ve ilk yarı 3-0 tamamlandı.

Millot, 66. dakikada tekrar sahneye çıktı ve Stuttgart adına 4. kez ağları havalandırdı.

Arminia Bielefeld, Alman forveti Julian Kania ile 82. dakikada ve 85. dakikada Stuttgart'ın Alman defansı Josha Vagnoman'ın kendi kalesine attığı gollerle 3 dakikada farkı 2'ye indirdi.

Karşılaşmayı 4-2 kazanarak şampiyon olan Stuttgart, en son 1997 yılında aldığı kupayı 4. kez müzesine götürdü.

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