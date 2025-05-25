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A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen AIA AeQuilibrium Kupası'ndaki ikinci maçında ev sahibi İtalya'ya 3-2 yenildi.

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Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, 2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Modena kentinde organize edilen turnuvadaki ikinci maçında İtalya ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, rakibine 14-25, 25-22, 17-25, 29-27 ve 15-19'luk setlerle 3-2 mağlup oldu.

Turnuvaya 3-1'lik Almanya galibiyetiyle başlayan milli takım, organizasyondaki son maçında yarın TSİ 15.00'te Hollanda ile mücadele edecek.

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