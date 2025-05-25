BIST 9.356
DOLAR 38,93
EURO 44,27
ALTIN 4.204,13
HABER /  MEDYA

Fatih Altaylı tehdit aldığını açıkladı

Fatih Altaylı tehdit aldığını açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir grup haydut evimin önüne geldi. Umarım İstanbul Emniyeti gerekeni yapacaktır. Çünkü bu açık bir yaşadığın yeri biliyoruz tehdidi" dedi.

Abone ol

Gazeteci Fatih Altaylı olayın 23 Mayıs gece vakti yaşandığını açıkladı. Altaylı sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece bir grup haydut evimin bulunduğu mahalleye gelip kendi iğrençliklerini gösteren bir pankart astılar ve bunu asma nedenlerini de bir yalanla ifade ettiler. Bölgedeki kamera görüntüleri ile suç duyurusunda bulunuyorum. Umarım İstanbul Emniyeti gerekeni yapacaktır. Çünkü bu açık bir yaşadığın yeri biliyoruz tehdidi."

ÖNCEKİ HABERLER
Bayramdan önce af çıkacak kulisi! Hangi suçları kapsayacak?
Bayramdan önce af çıkacak kulisi! Hangi suçları kapsayacak?
Sakarya'da takibe alınıp durdurulan polis memurunun aracından çıkanlar şok etti
Sakarya'da takibe alınıp durdurulan polis memurunun aracından çıkanlar şok etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu
Milan taraftarının sabrı taştı yönetimi istifaya çağırdılar
Milan taraftarının sabrı taştı yönetimi istifaya çağırdılar
Adana'da bir kişi eski karısını çalıştığı büfede öldürüp intihar girişiminde bulundu
Adana'da bir kişi eski karısını çalıştığı büfede öldürüp intihar girişiminde bulundu
İsrail son bir haftada Gazze'de 10 hastane ve kliniğe saldırdı
İsrail son bir haftada Gazze'de 10 hastane ve kliniğe saldırdı
Almanya Kupası'nı Stuttgart kazandı
Almanya Kupası'nı Stuttgart kazandı
İsrail'in saldırıları sonucu 47 Filistinli daha hayatını kaybetti
İsrail'in saldırıları sonucu 47 Filistinli daha hayatını kaybetti
Yasa dışı balık avlayan kişiye 31 bin 715 lira ceza
Yasa dışı balık avlayan kişiye 31 bin 715 lira ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" sergisini gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" sergisini gezdi
7. Etnospor Kültür Festivali'nde üçüncü gün sona erdi
7. Etnospor Kültür Festivali'nde üçüncü gün sona erdi
Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!