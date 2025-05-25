Fatih Altaylı tehdit aldığını açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir grup haydut evimin önüne geldi. Umarım İstanbul Emniyeti gerekeni yapacaktır. Çünkü bu açık bir yaşadığın yeri biliyoruz tehdidi" dedi.

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Gazeteci Fatih Altaylı olayın 23 Mayıs gece vakti yaşandığını açıkladı. Altaylı sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece bir grup haydut evimin bulunduğu mahalleye gelip kendi iğrençliklerini gösteren bir pankart astılar ve bunu asma nedenlerini de bir yalanla ifade ettiler. Bölgedeki kamera görüntüleri ile suç duyurusunda bulunuyorum. Umarım İstanbul Emniyeti gerekeni yapacaktır. Çünkü bu açık bir yaşadığın yeri biliyoruz tehdidi."