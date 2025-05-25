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Bayramdan önce af çıkacak kulisi! Hangi suçları kapsayacak?

Bayramdan önce af çıkacak kulisi! Hangi suçları kapsayacak?

Gazeteci Sinan Burhan 10. Yargı Paketi çalışmalarıyla birlikte kamuoyunda gündeme gelen af konusu ile ilgili bomba bir kulis bilgisi aktardı.

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Ceza İnfaz Kanunu’ndaki düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. tv100’de yayımlanan Gündem Özel programına konuk olan Sinan Burhan kamuoyunda gündeme gelen af konusu ile ilgili bomba bir kulis bilgisi aktardı.

Burhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Salı günü Cumhur İttifakı milletvekilleri infaz düzenlemesini Meclis’e getirecek.

3 yılın altında cezası kalan tüm suçları kapsayacak

31 Temmuz 2023’ten önce işlenen ve 3 yılın altında cezası kalan tüm suçları kapsayacak. Cezası 3 yılın altında olanlar, hangi suç olursa olsun hapisten çıkacak. Bayramdan önce 35 bin kişi hapisten çıkacak. Düzenlemeden bir yıl içinde 55 bin kişinin yararlanması bekleniyor.

'Suç ayrımı var mı hangi suçlara geliyor bu infaz düzenlemesi' gibi sorular geliyor. Bunu da sordum. Diyelim ki 5 - 10 sene yatmış hapisten çıkmasına 3 sene kalmış kişi kapalı cezaevindeyse açık cezaevine çıkacak, açıktaysa eğer cezasına 3 yıl kalan denetimli serbestliğe tabii olacak. Burada suç ayrımı yok. Yani örgütlü suçlarda, adi suçlar da hukukun temel prensibi gereği bu haktan yararlanacak.”

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