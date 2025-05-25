Aydın Aydın 'ismi açıkla' dedi Savcı Sayan'dan cevap geldi

Savcı Sayan'ın "Sayın Cumhurbaşkanı'na en yakın olduğunu iddia edip her tarafta işini hallediyorsun. PKK ve FETÖ'yü idare ediyorsun, CHP'yi dizayn ediyorsun" dediği ismin Aydın Ayaydın olduğu iddia edildi. "İsmi açıkla" çağrısı sonrası Sayan'ın kendisini telefonla aradığını söyleyen Ayaydın, söz konusu paylaşımda kesinlikle beni kastetmediğini asla benimle ilgili böyle bir imada bulunmadığını belirtti.

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AK Parti eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ortalığı karıştırdı.

Sayan "Sayın Cumhurbaşkanı'na en yakın olduğunu iddia edip her tarafta işini hallediyorsun. PKK ve FETÖ'yü idare ediyorsun, CHP'yi dizayn ediyorsun. Medyanın ve büyük şirketlerin el değiştirmelerinde etkin oluyorsun. Beş kuruş vermeden büyük şirketlere yüzde 50 ortak oluyorsun. Devletin arazilerine doymuyorsun. Yurt içi ve yurt dışı bütün ballı işler, rantlar sende. Sen nasıl bir karaktersin? Nasıl bu kadar başarabiliyorsun?" ifadelerini kullandı.

O isim Aydın Ayaydın mı?

Sayan'ın kimden bahsettiği merak konusu olurken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "O isim Aydın Ayaydın mı?" sorusunu sordu.

Son yerel seçimde AK Parti’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Aydın Ayaydın, konuyla ilgili açıklama yaptı. Ayaydın, Sayan'a çağrı yaparak kastettiği kişinin ismini açıklamasını istedi.

Savcı Sayan'dan cevap var

Ayaydın'ın çağrısına Sayan'dan yanıt gecikmedi. Sayan'ın kendisini aradığını söyleyen Ayaydın, açıklamaları sosyal medya hesaplarında böyle paylaştı:

"Bugün Sn. Savcı Sayan’a açık çağrı başlıklı paylaşımım sonrası Sn Savcı Sayan beni telefonla arayarak söz konusu paylaşımda kesinlikle beni kastetmediğini asla benimle ilgili böyle bir imada bulunmadığını belirterek hakkımda samimi duygu ve düşüncelerini saygıyla bildirdi. İsmimin bu iddalara karıştırılmasından da üzüntü duyduğunu belirtti… Ben de kendisine benim de asla böyle bir kanaata sahip olmadığımı ancak Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK PARTİ’nin iç ve dış düşmanları ve benim Muğla’da etkin politika yapmamdan çıkarları bozulan bazı kesimlerin ismimi bu olaya iliştirmeye çalışmaları sebebiyle bu paylaşımı yaptığımı belirttim… Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyorum."