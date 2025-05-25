15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Ekrem İmamoğlu pankartı asılmasına soruşturma
CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve bazı milletvekillerince 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Ekrem İmamoğlu pankartı asılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.Abone ol
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekilleri Nimet Özdemir ve Ali Gökçek, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ile Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun silüeti bulunan "Free İmamoğlu" yazılı pankartı köprüye astı.
Pankart indirildi
Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü görevlileri, müdahalede bulunarak, söz konusu pankartı indirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.