Antalya'da hemşire Sevcan Demir Sakman’ı vahşice katletmişti! İfadesi kan dondurdu

Antalya'da geçtiğimiz 9 Mart tarihinde kendisi gibi hemşire eşi Sevcan Demir Sakman'ı (26), öldüren Halit Can Sakman (26) hakkında iddianame hazırlandı ve Sakman'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanması istendi. Duruşma önümüzdeki aylarda başlayacak.

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Savcı iddianamesinde Sevcan Demir Sakman'ın 09 Mart günü saat 21:00 sıralarında ikametindeki adresinde yapılan tespitte boynunun satırla kesildiği ve vücudunda 11 adet bıçak darbesi olduğuna yer verdi.

"ELLERİMLE BOĞDUM"

Sabah'ta yer alan habere göre İddianamede cinayet anına ayrıntılı olarak yer verildi. Cinayet zanlısı Halit Can Sakman ifadesinde Sevcan Demir Sakman ile 05 Aralık 2024 tarihinde evlendiklerini olay günü izinli olduklarını söyledi.

Cinayet günü maddi sıkıntılarımızdan bahsederek ufak bir tartışma yaşadıklarını sonrasında duvardaki bir aynaya bir kez yumruk attığını kaydeden cinayet zanlısı; "Eşim sinirlenerek evden çıktı. Ben de peşinden çıkarak bahçedeki kamelyada oturmaya başladık. Sonra geri döndük. Kendisi uyudu, uyandığında alkol aldığımı fark etti. Alkolden önce 4 adet prozac marka ilaç da aldım. Alkolü nasıl aldığımı sorunca onun kartı ile aldığımı söyledim. Bir kez daha tartışmaya başladık 'Benim paramı da mı bitireceksin, kendi paranı zaten bitirdin' şeklinde sözler sarf etti. Tartışma devam etti.Sevcan boğamıza doğru bir bıçak savurdu. Ayağıma kalktım. Bıçağı yere atarak kapıya doğru kaçmaya çalıştı. Tezgah üzerinden başka bir bıçak alarak bir kez Sevcan'ı sırtından bıçakladım.Sevcan yere düşünce ellerimle boğazımı sıkarak boğdum ve mutfak tezgahına dönerek kesici başka bir alet bıçak mı, satır mı hatırlamıyorum alarak boğazını kestim. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım." dedi.

PSİKİYATRİ BÖLÜMÜNDE TEDAVİ GÖRMÜŞ

Cinayet zanlısı ayrıca kendisinin 2021 yılında bileklerimi kesmek suretiyle intihara da kalkıştığını ve bu olaydan birgün sonra Hatay'da Mustafa Kemal Hastanesi psikiyatri bölümünde 2-3 hafta yatarak tedavi gördüğünü bu sırada Sevcan Demir Sakman ile tanıştıklarını ifadesinde yer verdi.

Savcılık iddianamede "Halit Can Sakman'ın eşi Sevcan'ı vücudunun muhtelif yerlerinden 11 kere bıçaklaması, ardından eliyle boğazını sıkarak boğması ve son olarak da hareketsiz kalan Sevcan'ın iki kulak hizası arasında boynunu kesmesi nedeniyle canavarca saikle hareket ettiği kanaatine varıldığı ve böylece şüphelinin eşi olan maktule karşı canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme suçunu işlediği anlaşılmakla." dedi.

Sanığın "Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme Türk Ceza Kanunu 82/1-b.d" uçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanmasını talep etti. 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamenin duruşması önümüzdeki aylarda başlayacak.





