BIST 9.356
DOLAR 38,93
EURO 44,27
ALTIN 4.204,13
HABER /  POLİTİKA

PKK'lıların yüzde 90'ına af mı gelecek? DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen'den bomba iddia

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, tv100'de yayınlanan Talat Atilla ile Memleket’e konuk oldu ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.Ekmen, "5-6 bin kişilik bir sayıdan bahsedersek bir 40-50 kişi dışında geri kalanlarının tamamının Türkiye'ye döneceğini ve normal hayata karışabileceğini ön görebiliriz." dedi. Ekmen, MHP lideri Devlet Bahçeli ile telefonda yaptığı görüşmeyi de anlattı.

Abone ol

tv100'de yayınlanan Talat Atilla ile Memleket’e daha önce AK Parti'de siyaset yapan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen konuk oldu.

 Ekmen, "İHA ve SİHA ile artık terör örgütü mensupları açık alana çıkamaz hale gelmişti." derken, süreçle birlikte bölgeye giden turist sayısında da bir artış olduğunu Mardin'e gidenlerin sayısının 2-3 katına çıktığını söyledi.,

"Çok önemli aşamalar geride bırakıldı"

Ekmen Terörsüz Türkiye için, "Bu kez olacak inşallah. Çok önemli aşamalar geride bırakıldı. Terör örgütünün ellerindeki silahları teslim ederek kendileri için belirlenecek hukuki statüye geçiş yapmaları, lojistik olarak kullandıkları değişim yaşam alanlarının ve depolamalarının tasfiyesi ile birlikte mesele tamamlanmış olacak." dedi.

"40-50 kişi dışında geri kalanlarının tamamının Türkiye'ye döneceğini ve normal hayata karışabileceğini ön görebiliriz"

Bazı örgüt mensuplarının yargılama olmadan eve dönüşlerinin olacağını söyleyen Ekmen, "5-6 bin kişilik bir sayıdan bahsedersek bir 40-50 kişi dışında geri kalanlarının tamamının Türkiye'ye döneceğini ve normal hayata karışabileceğini ön görebiliriz. Bunlara 40-50 tane de polisimizin ve askerimizin şehadetine neden olanlar da katılabilir. 6 bin kişilik örgüt üyelerinin yüzde 90-92'sinin herhangi bir eyleme katılmadan örgüt içerisinde varlığını sürdürmüş olanlar. Bunlar için daha kolay bir eve dönüş programı yapılabilir. Devletin dağa çıkmış herkesle ilgili çok sağlam istihbarat bilgisi var. PKK bile bu kadar detaylı takip etmiyordur. Devletin hızlıca bir süreç işletmesi kolay görünüyor. Öncelik onların aileleri ile buluşmaları. Bunların rehabilitasyona ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi

Sürecin çok hassas bir nakış işler gibi takip edilmesi gerektiğini dile getiren Ekmen, Devlet Bahçeli ile telefon konuşmasını anlattı. Ekmen, bölge halkının Bahçeli'ye dua ettiğini söyledi. Ekmen, "Cumhuriyeti’nin 2. Yüzyılının anahtarı Sayın Bahçeli’nin bu perspektifi olabilir mi? dedim ve Sayın Bahçeli teşekkür maksadıyla beni aradı” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Emine Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ilişkin paylaşım
Cip ile otomobil çarpıştı! Feci kazada yaralılar var
Cip ile otomobil çarpıştı! Feci kazada yaralılar var
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
Porsuk çayında ceset bulundu kimliği belli oldu
Porsuk çayında ceset bulundu kimliği belli oldu
Zelenskiy: Sessizlik Putin'i sadece cesaretlendiriyor
Zelenskiy: Sessizlik Putin'i sadece cesaretlendiriyor
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ne zaman açıklanacak?
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ne zaman açıklanacak?
Bakan İbrahim Yumaklı "2025 yılı için müjde verelim" diyerek duyurdu! Ay sonu hesaplarda...
Bakan İbrahim Yumaklı "2025 yılı için müjde verelim" diyerek duyurdu! Ay sonu hesaplarda...
10 çocuğundan 9'unu kaybetti Küba Devlet Başkanı paylaştı
10 çocuğundan 9'unu kaybetti Küba Devlet Başkanı paylaştı
Kene alarmı! Kene ısırığı ölümcül olabilir uzmandan yaz ayları için kritik uyarı
Kene alarmı! Kene ısırığı ölümcül olabilir uzmandan yaz ayları için kritik uyarı
Antalya'da hemşire Sevcan Demir Sakman’ı vahşice katletmişti! İfadesi kan dondurdu
Antalya'da hemşire Sevcan Demir Sakman’ı vahşice katletmişti! İfadesi kan dondurdu
Rusya Ukrayna'ya füze yağdırdı: 11 ölü 31 yaralı
Rusya Ukrayna'ya füze yağdırdı: 11 ölü 31 yaralı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Ekrem İmamoğlu pankartı asılmasına soruşturma
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Ekrem İmamoğlu pankartı asılmasına soruşturma