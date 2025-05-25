Zelenskiy: Sessizlik Putin'i sadece cesaretlendiriyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, ülkesine yaklaşık 70 füze ve 300'e yakın insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

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Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusların bu gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine füze ve İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda, balistik füzeler dahil farklı tipten yaklaşık 70 füze ve 300'e yakın İHA'nın kullanıldığını aktaran Zelenskiy, Kiev başta olmak üzere birçok bölgenin hedef alındığını kaydetti.

Zelenskiy, ülke genelinde sivil altyapılar ile sanayi tesislerine saldırıldığını bildirerek, saldırılarda Kiev'deki bir üniversitenin yurtlarının hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

Ukrayna'nın 30 şehir ve yerleşim yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Zelenskiy, "Maalesef çocuklar da dahil olmak üzere ölenler var." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, "Rusya bu savaşı uzatıyor ve her gün öldürmeye devam ediyor." yorumunu yaptı.

"Sessizlik Putin'i sadece cesaretlendiriyor"

Müttefik ülkelere Rusya'ya baskı yapma çağrısını yineleyen Zelenskiy, "Amerika'nın sessizliği, dünyadaki diğerlerinin sessizliği (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i sadece cesaretlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması gerektiğini savunarak, açıklamasında, "Putin'in füze fırlatma konusunda değil, savaşı bitirme konusunda düşünmesi sağlanmalı." görüşüne yer verdi.