Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Avusturya'da Austria Wien, sahasında ağırladığı Blau-Weiss Linz ile 90+2. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Bu sonuç Fenerbahçe'ye yaramadı.Abone ol
Austria Wien'in maçındaki skorun ardından ligi ikinci bitiren Salzburg Şampiyonlar Ligi elemesine katıldı. Bu durum, Fenerbahçe'nin seribaşı olma ihtimalini ortadan kaldırdı.
Fenerbahçe'nin 3. Eleme Turu olası rakipleri
-Benfica
-Rangers
-Club Brugge / Salzburg
-Feyenoord
3. Ön Eleme
Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025
Maçlar: 5-6 Ağustos, 12 Ağustos
Play-Off Turu
Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025
Maçlar: 19-20 Ağustos, 26-27 Ağustos