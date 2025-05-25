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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Avusturya'da Austria Wien, sahasında ağırladığı Blau-Weiss Linz ile 90+2. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Bu sonuç Fenerbahçe'ye yaramadı.

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Austria Wien'in maçındaki skorun ardından ligi ikinci bitiren Salzburg Şampiyonlar Ligi elemesine katıldı. Bu durum, Fenerbahçe'nin seribaşı olma ihtimalini ortadan kaldırdı.

Fenerbahçe'nin 3. Eleme Turu olası rakipleri
-Benfica

-Rangers

-Club Brugge / Salzburg

-Feyenoord

3. Ön Eleme 
Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025

Maçlar: 5-6 Ağustos, 12 Ağustos

Play-Off Turu
Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025

Maçlar: 19-20 Ağustos, 26-27 Ağustos

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