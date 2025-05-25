Kuveyt Türk Portföy, 4 yeni fonu yatırımcılarına sundu

Kuveyt Türk Portföy, yatırımcıların farklı risk tercihlerine göre tasarlanan 4 yeni fon ihracı gerçekleştirdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk Portföy, katılım esaslı değişken fonlarını yatırımcılarla buluşturdu. Yatırımcıların farklı risk tercihlerine göre tasarlanan "Temkinli", "Dengeli", "Dinamik" ve "Agresif" olmak üzere dört yeni fon, erişime açıldı.

Fonların arındırma bilgileri, şirketin internet sitesindeki "Arındırma Modülü" üzerinden düzenli olarak paylaşılacak. Tüm bireysel ve kurumsal yatırımcılar, fonlara yatırım yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Portföy Genel Müdürü Hamit Kütük, yatırımcıların finansal ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen yenilikçi çözümlere odaklandıklarını belirtti.

Yeni fonların, yatırımcıların risk profillerine uygun olarak tasarlandığına değinen Kütük, şunları kaydetti:

"Fonlarımız, düşükten yüksek riske kadar farklı seçeneklerle yatırım imkanı sunuyor. Temkinli Fon, ağırlıklı olarak sabit getirili kira sertifikaları ve katılma hesaplarına odaklanırken, risk seviyesi yükseldikçe hisse senedi ve kıymetli madenlerin fon içindeki payı artıyor. Agresif Fon ise portföyünde en yüksek oranda yerli hisse senedine yer vererek stopaj avantajı sağlıyor."

Kütük, profesyonel yönetim ekiplerinin fonları aktif biçimde yöneteceğini, bu sayede yatırımcıların piyasa koşullarını sürekli takip etme ve işlem yapma yükünden kurtularak, zamanlarını daha verimli kullanabileceğini aktardı.

"TEFAS üzerinden takip edilebilecek"

Her fonun varlık dağılım oranlarının Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) üzerinden günlük olarak şeffaf biçimde takip edilebileceğini belirten Kütük, "Fonların risk seviyeleri, önceden belirlendi. Temkinli Fon, düşük risk tercihi olan yatırımcılara hitap ederken, uzun vadede yüksek getiri hedefleyen yatırımcılar için Agresif Fon uygun olacak. Dengeli ve Dinamik fonlar ise orta risk seviyesinde bir alternatif sunacak." değerlendirmesinde bulundu.



Vergisel avantajların yatırımcılar için önemli unsur olduğunu vurgulayan Küçük, kurumsal yatırımcılar ve Agresif Fon'u bir yıldan uzun süre elde tutan bireysel yatırımcılarda stopaj kesintisi yapılmayacağını, diğer fonları kullanacak bireysel yatırımcılarda ise yüzde 15 stopaj oranının geçerli olacağını kaydetti.