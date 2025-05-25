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Real Madrid'te Xabi Alonso dönemi resmen başladı

Real Madrid'te Xabi Alonso dönemi resmen başladı

Real Madrid, teknik direktörlüğe Xabi Alonso'nun getirildiğini duyurdu.

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İspanyol ekibinin açıklamasında, Alonso'nun, 1 Haziran 2025'ten 30 Haziran 2028'e kadar üç sezon boyunca teknik direktör olarak görev yapacağı ve yarın Real Madrid City Tesisleri'nde düzenlenecek imza töreninde basına tanıtılacağı belirtildi.

Teknik direktörlük kariyerine 2018'de Real Madrid altyapısında başlayan 43 yaşındaki çalıştırıcı, sırasıyla Real Sociedad B takımını ve Bayer Leverkusen'i çalıştırdı.

2023-2024 sezonunda Bayer Leverkusen'i, tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonluğuna taşıyan İspanyol teknik adam, Alman ekibiyle Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası'nı da kazandı.

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