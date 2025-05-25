Saadet Partisi lideri Arıkan'dan 'İttifakta siz nerede yer alacaksınız?' sorusuna yanıt

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "İttifakta siz nerede yer alacaksınız?" sorusuna "Partimiz ufak ufak iyi bir yerlere geliyor. Seçim zamanına kadar ittifaklarda belirleyici, Türkiye'nin bundan sonraki dönemine yön verecek pozisyonu muhafaza edeceğiz inşallah." yanıtını verdi.

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Arıkan, Antalya'nın Kepez ilçesinde bir restoranda düzenlenen "Medya Buluşmaları" programına katılarak, partililer ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Mahmut Arıkan, burada yaptığı konuşmada, tarım ve turizm kenti Antalya'nın, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Saha siyaseti yapmaya özen gösterdiğini anlatan Arıkan, "Malum bir masa bir de saha siyaseti söz konusu. Teşkilatımız da olabildiğince sahada, insanlarımızla iletişim halinde olmaya özen gösteriyor. Ankara ile Anadolu'nun gündeminin farklı olduğunu gezilerimizde net şekilde gördük. Ankara'da konuşulan konuların sahaya indiğimizde Antalya, Kayseri, Ağrı, Muğla, Trabzon'a gittiğimizde bambaşka gündemler olduğunu müşahede ettik." diye konuştu.

Ziyaretlerde edindiklerini değerlendiren Arıkan, Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda yer almayan 5 milyon gencin bulunduğunu ve bunlar için çözüm üretilmesi gerektiğini vurguladı.

"Aile Yılı" ilan edilmesinin önemli olduğunu dile getiren Arıkan, iktidarın bu konuyu gündeme almasının güzel olduğunu ifade etti.

Arıkan, kongre yaptıktan sonra "Yeni nesil siyaset" üst başlığı koyarak, yeni dönemde doğruya doğru, yanlışa yanlış deme yoluna gittiklerini belirtti.

Terörsüz Türkiye'yi herkesin istediğini vurgulayan Arıkan, sürecin şeffaf yürütülmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mecliste liderleri toplayarak müzakere etmesi gerektiğini kaydetti.

İlk siyasi bedel ödeyen siyasi hareket olduklarını hatırlatan Arıkan, "Erbakan Hoca'mız, Bingöl'de yaptığı konuşmadan dolayı siyasi yasak almıştı. Bugün de aynı yerdeyiz. Bu meselenin çözümü için gerçekten samimi iseniz biz elimizi değil, vücudumuzu taşın altına koymaya hazırız ama şeffaf olması gerekir, bilgi paylaşılması gerekir." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, "İttifakta siz nerede yer alacaksınız?" sorusunu Arıkan, şöyle yanıtladı:

"Biz de mutlaka ittifak kuracağız önümüzdeki dönemde, bazı partilerle temas halinde olacağız. Bunun zamanı gelince konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Yaptığımız kamuoyu yoklamalarında Saadet Partisi, son altı ayda yaptığı yoğun çalışmalardan dolayı sürekli yükseliş trendinde. Partimiz ufak ufak iyi bir yerlere geliyor. Seçim zamanına kadar ittifaklarda belirleyici, Türkiye'nin bundan sonraki dönemine yön verecek pozisyonu muhafaza edeceğiz inşallah."

Mahmut Arıkan, Saadet, DEVA ve Gelecek partilerinin kurdukları Yeni Yol Partisi ile mecliste ortak çalışmaları beraber yaptıklarını, çok daha geniş halkalarla ittifakı genişleteceklerini sözlerine ekledi.

Saadet Partisi Antalya İl Başkanı Mehmet Fatih Tekin de kentin tarım ve turizmdeki önemi ile sorunlarını anlattı.