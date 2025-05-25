Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: Suç örgütünün posta güvercini

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB soruşturması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tavrını eleştirerek, "Özgür Özel'in ana muhalefet lideri gibi davranmak yerine suç örgütünün posta güvercini gibi hareket etmesi üzüntü vermesi kadar düşündürücüdür. CHP'nin böyle bir duruma düşürülmesini doğru bulmuyoruz. Yolsuzluk lekesini bağırmakla çıkaramazsınız." dedi.

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığının İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlediği "Her Mahallesiyle İstanbul" programında konuştu.

Erdoğan'ın gündeminde İBB soruşturması ve Özgür Özel'in sert söylemleri vardı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Biz 14 Ağustos 2001'den beri AK Parti olarak siyaset sahnesindeyiz. Öncesinde de davamız için yıllarca mücadele ettik, bedel ödedik.

"Son nefese kadar yol arkadaşlığı yapan kadroyuz"

Biz sandığa kadar değil son nefese kadar yol ve kader arkadaşlığı yapan bir kadroyuz. AK Partili kadrolar olarak, daha fazla çalışarak, daha fazla gayret göstererek, seleflerimizden aldığımız bayrağı yükseklere taşıyacağız.

"Biz kimsesizlerin kimsesi olmak için yola çıkmış bir hareketiz"

Bizim yol arkadaşlarımız elitler, sırça köklerde oturanlar değil; boğaza karşı kadeh tokuşturanlar değildir. Bizim yoldaşlarımız Allah'tan ve devletten başka kimsesi olmayanlardır. Biz kimsesizlerin kimsesi olmak için yola çıkmış bir hareketiz.

"Tevazu bizim rehberimiz olacak"

Bizim için esas olan milletin rızasıdır. Bizim için esas olan milletin hayır duasıdır. Hırsı, senlik benlik kavgasını yanımıza yaklaştırmayacağız. Milletimize karşı hürmetsizlik etmeyeceğiz. Tevazu bizim rehberimiz olacak.

"Nifak siyasetinin bizim kitabımızda yeri yoktur"

AK Parti bölen, nifak tohumları saçan değil birleştiren, kardeşlik hukukunu yücelten bir partisidir Biz siyaseti kendi geleceğimiz için değil millet için yapıyoruz. Hiçbir zaman siyaseti imaj çalışması olarak görmedik. PR faaliyeti ile reyting kapma peşinde değil gönüller kapma peşinde koştuk. Sinesinden çıktığımız Milletimize asla sırtımızı dönmedik. Başkaları gibi laf değil iş üreteceğiz. Nifak siyasetinin bizim kitabımızda yeri yoktur.

"Millet için çözüm üretmezseniz ya rantçı ya bantçı olursunuz"

Siyaset sorunlara çözüm için yapılır. Siyaset er meydanında yapılır. Siyaset milletle birlikte millet için yapılır. halka rağmen siyaset olmaz. Millet için çözüm üretmezseniz ya rantçı ya bantçı olursunuz. Rantçıların da bantçıların da ne hallere düştüklerin, İstanbul'u ne hallere düşürdüklerini görüyoruz. Meydanlardaki terörü, faşist dayatmaları takip ediyoruz. Faşizm öyle hale vardı ki kendileri dışında kimseye tahammülleri yok. Kendileri gibi düşünmeyen herkesi zorbalıkla sindirmeye çalışıyorlar.

"Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor"

Hırsızlara sahip çıkmadı diye önlerine geleni linç ediyorlar. En basit bir çatlak sese tahammülsüzlükle saldırdıklarını sizler de görüyorsunuz. Neredeyse her gön suç örgütünün hırsızlığı, sahtekarlığı ortaya çıkıyor. İstanbul kaynaklarının nasıl yağmalandığı ortaya çıkıyor. Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor. Örgütün kimleri haraca, rüşvete bağladığı kendi arkadaşları tarafından itiraf ediliyor. İstanbul'daki mafya düzeninden bahsediyorlar ama ne bir mahcubiyet ne bir utanma söz konusu. İhanet ettikleri İstanbul halkından özür dilemeleri gerekirken, hakim savcıları, medya mensuplarını pişkince tehdit ediyorlar.

"Yolsuzluk lekesini bağırmakla çıkaramazsınız"

Düne kadar yere göğe sığdıramadıkları arkadaşlarını pişman oldu siye müfteri ilan ediyorlar. Özgür Özel'in ana muhalefet lideri gibi davranmak yerine suç örgütünün posta güvercini gibi hareket etmesi üzüntü vermesi kadar düşündürücüdür. CHP'nin böyle bir duruma düşürülmesini doğru bulmuyoruz. Yolsuzluk lekesini bağırmakla çıkaramazsınız. Hırsızlık ayıbını sağa sola saldırmakla temizleyemezdiniz. Yargıya hesap vermekten kaçamazsınız. Beytülmale uzanan o elleri kırmak, millet adına Türk yargısının boynunun borcu.