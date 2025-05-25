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Tunceli'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Tunceli'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kıl köyündeki Düzgünbaba Cemevi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y, aynı köyden Y.S. ve D.S'yi silahla vurdu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede Y.S. ve D.S'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri H.Y'yi kaçtığı dağlık alanda yakalayarak gözaltına aldı.

​​​​​​​Taraflar arasında husumet bulunduğu iddia edildi.​​​​​​​

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