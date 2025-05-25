BIST 9.356
DOLAR 38,93
EURO 44,27
ALTIN 4.204,13
HABER /  GÜNCEL

Şişli'deki etkinlikte 'Cumhurbaşkanı'na hakaret ettikleri' gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı

Şişli'deki etkinlikte 'Cumhurbaşkanı'na hakaret ettikleri' gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı

Şişli'deki Maçka Parkı'nda dün düzenlenen etkinlikte "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu oluşturacak şekilde slogan attıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Maçka Parkı'nda kendilerini "Özgür Üniversite Hareketi" olarak ifade eden oluşum tarafından "Bahar Direnişi Şenliği" adıyla yapılan etkinlikte C.A. ve K.K'nin sahnede oldukları sırada "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu oluşturacak nitelikte slogan attıkları belirlendi.

Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında 2 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: Suç örgütünün posta güvercini
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: Suç örgütünün posta güvercini
Tunceli'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
Tunceli'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan 'İttifakta siz nerede yer alacaksınız?' sorusuna yanıt
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan 'İttifakta siz nerede yer alacaksınız?' sorusuna yanıt
İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı
İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı
Türk fikir, siyaset ve sosyal hayatında aksiyon ve dava adamı: Necip Fazıl Kısakürek
Türk fikir, siyaset ve sosyal hayatında aksiyon ve dava adamı: Necip Fazıl Kısakürek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den pankart soruşturmasına tepki: Cürmü kadar yer yakar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den pankart soruşturmasına tepki: Cürmü kadar yer yakar
Real Madrid'te Xabi Alonso dönemi resmen başladı
Real Madrid'te Xabi Alonso dönemi resmen başladı
Trabzonspor'da kaleci Erol Can Çolak ameliyat edildi
Trabzonspor'da kaleci Erol Can Çolak ameliyat edildi
Kuveyt Türk Portföy, 4 yeni fonu yatırımcılarına sundu
Kuveyt Türk Portföy, 4 yeni fonu yatırımcılarına sundu
Osmaniye'de 1.2 tonluk kurbanlık alıcısını bekliyor günlük 40 kilogram yem yiyor
Osmaniye'de 1.2 tonluk kurbanlık alıcısını bekliyor günlük 40 kilogram yem yiyor
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri