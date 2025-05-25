Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı

Trendyol Süper Lig'de 25. kez şampiyon olan Galatasaray, Yenikapı’da düzenlenen dev organizasyonla kupasını kaldırdı. Duygu dolu anların yaşandığı kutlamada Mertens ve Muslera gözyaşlarına hakim olamazken, yüzbinlerce taraftar şampiyonluğu kutladı.

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Trendyol Süper Lig'de 25. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, Yenikapı'daki büyüleyici organizasyonla kupasını kaldırdı.

Şampiyonluk kutlamasında sarı kırmızılı ekiple son sezonunu yaşayan Mertens ve Muslera'nın sahneye çıktığı anlarda gözyaşlarına hakim olamaması organizasyona damga vurdu.

00:03 KUPA ARABAYLA PLATFORMA GELDİ

Galatasaray'ın şampiyonluk Kupası, organizasyonun gerçekleştiği platforma araç ile getirildi.

23:53 MUSLERA'NIN DUYGUSAL ANLARI

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera şampiyonluk kutlamasına ailesiyle birlikte çıktı. Muslera'nın gözlerinin dolduğu gözlemlendi.

Muslera, 1 yıl daha kalması için yapılan tezahüratların ardından şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada 5. yıldızı, 25. şampiyonluğu kutlamak için buradayız. Bunun için buradayız. Başka bir şey için değil. Sizi çok seviyorum."

23:34 OSIMHEN'E 'BİZİMLE KAL' MESAJLARI

Osimhen sahneye çıktığı anda taraftarlar 'Taraftar çıldır, Osimhen'i istiyor' şeklinde tezahüratlar yaptı. Kerem Demirbay, Mertens ve Torreira da mikrofona 'Bizimle kal Victor' çağrısında bulundu. Son olarak Okan Buruk da mikrofonla aynı mesajı verdi.

22:49 SAHNEDE GÖZYAŞLARI

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Dries Mertens ve eşi, sahneye çıktıkları esnada gözyaşlarına hakim olamadılar.

22:14 OKAN BURUK: MÜTHİŞ BİR KUTLAMA

"Müthiş bir kutlama oluyor. Yağmurun etkisi var ama Galatasaray taraftarı, her zaman olduğu gibi takımın yanında. Kutlanacak kupalar var, oyun var... Galatasaray futbolu sevdirdi, Süper Lig'in bu kadar kaliteli olmasına, ilgi çekmesine yakışacak oyuncular buraya geldi."

21:58 YENİKAPI'DA OYUNCULARDAN MESAJLAR

Fernando Muslera, "Çok mutluyuz. Organizasyonu yapan herkese teşekkür ederim. Galatasaray Lisesi'nden buraya kadar çok büyük emek ver. Hepsinden çok mutluyuz. Gelen sanatçılara teşekkürler. Burada olmak mutluluk verici. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim" Kerem Demirbay: "Kardeşlerimle güzel bir zaman geçiriyoruz. En büyüğü biziz."

21:19 TARAFTARLAR, SANATÇILARLA COŞTU

Yenikapı'da sırasıyla Altay, Güliz Ayla ve Emir Can İğrek sahne aldı.

20:36 GALATASARAY KAFİLESİNİ TAŞIYAN VAPUR YENİKAPI'YA ULAŞTI

20:35 GÖKHAN KIRDAR 'YERİNE SEVEMEM' DEDİ

Gökhan Kırdar, Yenikapı'da 'Yerine Sevemem' şarkısıyla taraftarlarla şampiyonluk kutlamasına katıldı.

20:17 BETÜL DEMİR SAHNEDE

Betül Demir, Yenikapı'da Galatasaray için hazırladığı şarkıyı taraftarlara söyledi.

19:47 AYDİLGE SAHNEDE

Şarkıcı Aydilge, Yenikapı'da sahne aldı ve taraftarları coşturdu.

19:44 DENİZ YOLCULUĞU BAŞLADI

Galatasaraylı oyuncular ve teknik heyet, üstü açık otobüsle Sarayburnu'na ulaştı ve deniz yoluyla Yenikapı'ya gidiyor.

19:23 DURSUN ÖZBEK KONUŞTU

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yenikapı'da yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Bugün sadece bir şampiyonluğu kutlamıyoruz. Bugün, iyi insanların karşısına çıkan tüm kötülüklere karşı zaferimizi kutluyoruz. Avrupa'da başarı için her şeyi yapacağımızın sözünü veriyorum. Yaşasın Galatasaray. Osimhen çok önemli bir oyuncu, şampiyonlukta çok büyük payı var. Kendisiyle konuşuyoruz, bu kendisinin vereceği bir karar. Galatasaray, tabii ki onu isteyecektir. Ancak tek taraflı bir karar değil.

18:37 OYUNCULARDAN OTOBÜSTE AÇIKLAMALAR

Abdülkerim Bardakcı: "Her sene olduğu gibi kutlamamızı yapıyoruz. İnşallah seneye de aynı şekilde kutlama yapacağız."

Yunus Akgün: "Bir şey söylemeye gerek yok, Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray!"

Günay Güvenç: "Ali Yiğit Buruk hedef 26 dedi, ben de ona katılıyorum."

Barış Alper Yılmaz: "Çok mutluyum. 3 yılda 5 kupa kazandım. Alıştım artık diyebilirim."

Alvaro Morata: "Kariyerim için çok önemli. Çok mutlu ve gururluyum. İnsanların yüzündeki mutluluğu görmek harika benim için."

18:34 EBRU YAŞAR SAHNE ALDI

Unutulmaz akşamda Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, kızı Ebru Su ve oğlu Poyraz ile sahneye çıktı. Yeni şarkısı “Affet”i taraftarların önünde seslendiren Ebru Yaşar, Seni Anan Benim İçin Doğurmuş ve Kehribar şarkılarını da söyledi. Yaşar, taraftarların yoğun isteği üzerine Affet şarkısını bir kere daha söyledi. Sesiyle unutulmaz anlar yaşatan Ebru Yaşar, taraftarlara üçlü de çektirdi.

18:00 ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSLE YOLA ÇIKTILAR

Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, Galatasaray Lisesi'nin önünden üstü açık otobüsle yola çıktı ve şampiyonluk turu başladı.

17:31 TARAFTARLAR, TAKIMI BEKLİYOR

17:01 KUTLAMALARIN PLANI

Şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar ve tüm detaylar duyuruldu.

15:30 KATILIM ÜCRETSİZ, ULAŞIM İÇİN AÇIKLAMA

Kutlamalara katılımın ücretsiz olduğuna değinen Eray Yazgan, "Sadece GS Plus indirmek yeterli. Ön tarafta GS Plus Premium aboneleri için bir alanımız var. Aynı zamanda da bir VIP ve loca alanı oluşturduk. Oranın da satışları devam ediyor." diye konuştu.

Öte yandan Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre; M1A, M1B, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 ve M9 metro hatlarının 01.30'a kadar uzatıldığı açıklandı.

12:05 KAPILAR AÇILDI

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Hem 5. yıldızımıza hem de 25. şampiyonluğumuza yakışır bir organizasyon olsun istedik. Bunun da karşılığını gördüğümüzü düşünüyorum. İnanılmaz bir ilgi var. Sabahtan beri 60 bin civarı taraftarımız buraya geldi gitti. Saat 12.00'den itibaren Fan Zone açılacak. Saat 15.00'ten itibaren taraftarımızı alana alacağız. Organizasyon saat 23.30'a kadar devam edecek. Buraya geliş çok kolay değil. Sosyal medyamızda paylaşılan önerileri taraftarımızın dikkatle takip etmesi gerek. Kesinlikle buraya özel araçlarıyla gelmemeliler. Araçları park edecek yer yok. Kupa töreninde burada olacağız. Yepyeni bir şey deniyoruz. Umarım başarılı oluruz. İnşallah önümüzdeki senelerde de Avrupa kupasını burada milyonlar önünde kaldırma imkanımız olur. Taraftarlarımızdan ricamız lütfen emniyet ve güvenlik görevlilerinin uyarılarına mutlaka uysunlar. Alana meşale veya yanıcı maddelerle girmeye çalışmasınlar. Sadece Galatasaray ve Türk bayrağı kabul edilecek. Onun dışında herhangi bir pankart veya afiş kabul edilmeyecek" dedi.

16:03 TARAFTAR SAYISI 200 BİNİ AŞTI

beIN Sports'un haberine göre; Yenikapı'da 16.00 itibarıyla 200 bin Galatasaraylı taraftar bulunuyor.

11:00 KUTLAMALAR YENİ KAPIDA

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluk için kutlama organizasyonları dün başladı. "Galatasaray Champions Fest" adıyla şampiyonluk kutlamalarını iki güne yayan sarı-kırmızılı kulübün üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluk etkinliklerine Yenikapı Miting Alanı ev sahipliği yapıyor.