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Balkanlardan fena geliyor! İstanbul listenin başında, yeni hafta hava durumuna bakın

Balkanlardan fena geliyor! İstanbul listenin başında, yeni hafta hava durumuna bakın

İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde sıcaklık bunalttı. Yeni haftada yurt genelinde bahar yağışlarının görülmesi, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Sağanak hafta boyunca yer yer kuvvetli olacak. Bazı bölgelerde , çamur şeklinde de yağış görülebilecek.

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 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) kentin Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da yağışların yarın sabah erken saatlerden itibaren Silivri ve Çatalca gibi batı bölgelerinden başlayarak öğle saatlerine kadar il genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Yağışların 28 Mayıs Çarşamba gününe kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Balkanlardan fena geliyor! İstanbul listenin başında, yeni hafta hava durumuna bakın - Resim: 0

 Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara'da yarın yağışlı havanın etkili olacağını belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, öğle saatlerinde başlayacak gök gürültülü sağanağın gün boyunca devam edeceğini bildirdi.

Başkentte salı ve çarşamba günü yağış beklenmediğini ifade eden Tekin, "Sıcaklıklar yarın 29, salı 22, çarşamba günü ise 24 derece olacak." dedi.

İstanbul'da yarın sağanak beklendiğini belirten Tekin, yağışların yerel kuvvetli olabileceğini söyledi. Salı günü parçalı bulutlu havanın etkili olacağını vurgulayan Tekin, sıcaklıkların gelecek 3 gün boyunca 20 ila 22 derecelerde seyredeceğini söyledi.

İzmir'de yarın kuvvetli sağanak görüleceğini belirten Tekin, "Salı ve çarşamba günü yağış ara verecek. Sıcaklıklar yarın 24, salı 26, çarşamba günü 27 derece olacak." diye konuştu.

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