Yaptıkları karavan suya girince yat oluyor! Dünya sıraya girecek fiyatı da güzel

Üretimlerinin Avrupa standartlarında olduğunu ve dayanıklı bir ürün ürettiklerini belirten İsmail Yaylacı, şunları kaydetti:

"Ufak tefek çarpmalarla, kayalara vurmalarla kırılmayacak bir ürün. İçerisinde önce insanın güvenliğini sağlayacak sistemler var. Yangın sistemi kuruluyor. Sintine pompaları (Teknede toplanan su ve yağın tahliyesi için kullanılan pompa) var.