Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu

Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor ile Bodrum FK, Kayseri Stadyumu’nda 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Bodrum FK, sezonun bitimine bir hafta kala küme düşen son takım oldu.Abone ol
Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde Sergej Jakirovic yönetimindeki Kayserispor ile Jose Morais'in çalıştırdığı Bodrum FK karşı karşıya geldi.
Kayseri Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Alt sıraları yakından ilgilendiren kritik mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Alınan bu sonuçla beraber Bodrum FK, küme düşen son takım oldu.
KAZANAN ÇIKMADI
Bodrum FK'nın golünü 13. dakikada Pedro Brazao kaydetti. Kayserispor'un golü 62. dakikada Duckens Nazon'dan geldi.
KÜME DÜŞEN SON TAKIM BODRUM
Bu beraberlik sonrası Bodrum FK 37 puanla, Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor'un ardından küme düşen dördüncü takım oldu.
Kayserispor 45 puanla haftayı kapattı.
SON HAFTA MAÇLARI
Süper Lig'de son hafta Kayserispor, Samsunspor'a konuk olacak. Bodrum FK, Beşiktaş'ı ağırlayacak.