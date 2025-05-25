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Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti

Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler, stratejik iş birliği, terörle mücadele ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

5 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Pakistan ilişkilerini ilerletmek, 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, iki ülke arasında enerji, ulaştırma, savunma, başta olmak üzere her alanda iş birliğini geliştirmek için gayret göstereceklerini, terörle mücadele alanında eğitim, istihbarat paylaşımı ve teknolojik destek konularında Türkiye ile Pakistan arasındaki dayanışmayı artırmanın iki ülkenin de menfaatine olduğunu, İstanbul - Tahran - İslamabad tren hattının verimli hale getirilmesi gerektiğini, eğitim alanında atılacak somut adımların ilişkilere katkı sağlayacağını belirtti.

GAZZE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan’ın Filistin konusundaki ilkeli duruşunu takdirle takip ettiğini, Türkiye’nin bir an önce Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması için gayret gösterdiğini ifade etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanımıza Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu eşlik etti.

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