Trabzonspor - Samsunspor maçı nefes kesti, puanlar paylaşıldı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor, Papara Park'ta 2-2 berabere kaldı. Son dakikaları nefes kesen maçta Samsunspor, 89. dakikada bulduğu golle puanı kurtarırken, Avrupa kupalarına doğrudan katılım şansını son haftaya taşıdı.

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Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Trabzonspor ile Samsunspor arasında oynandı.

Trabzonspor, evi Papara Park'ta ağırladığı Samsunspor'la 2-2 berabere kaldı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 27'nci dakikada Emre Kılınç kaydetti. Müsabakanın son bölümünde Trabzonspor, Pedro Malheiro'nun 86 ve 88'inci dakikalarındaki golleriyle 2-1 öne geçti.

Konuk takım, oyuna ikinci yarıda giren Marius Mouandilmadji'nin 89'uncu dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

Bu sonuçla birlikte Samsunspor, 60 olan puanını 61'e çıkararak 38'inci haftaya girerken UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılım iddiasını son haftaya bırakmış oldu.

Kırmızı-Beyazlılar, 61 puanla 3'üncü sırada bulunuyor. En yakın takipçisi Beşiktaş'ın 2 puan önündeler. Ligin son haftasında evlerinde son haftaların formda takımı Kayserispor'u ağırlayacaklar.

Trabzonspor ise 48 puanla 7'nci sırada kaldı. Bordo-mavililer, sezonun son haftasında Antalyaspor'un konuğu olacak.

Final haftasının maçları 1 Haziran Pazar günü oynanacak.

Trabzonspor 2 - 2 Samsunspor

90'Nefes kesen karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

89'Gol - Marius Mouandilmadji

88'Gol - Pedro Malheiro

86'Gol - Pedro Malheiro

80'Samsunspor Ncham ile gole çok yaklaştı. Mouandilmadji'nin servisiyle ceza sahasının sol koridorundan içeri giren Ncham'ın şutu kaleciden döndü.

60'İnanılmaz! Trabzonspor, Samsunspor ceza sahasında iki net şutu gole çeviremedi. Kaleci Okan iki şutta da başarılıydı.

57'Korner organizasyonunda ceza sahası önünde topla buluşan Edin Visca sağ ayağıyla kaleye sert bir şut gönderdi. Top auta çıktı.

54'Zubkov çalımlarla Samsunspor ceza sahası önlerine kadar gelip topu Nwakaeme'ye yolladı. Nwakaeme topuk pasıyla sol köşedeki Visca'yı gördü. Bosna-Hersekli futbolcunun şutu defanstan döndü.

46'Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi. Samsunspor 1-0'lık üstünlükle soyunma odasına gidiyor.

45'İlk yarının sonuna 4 dakika ilave edildi.

27'GOL! Bennasser'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Emre Kılınç kaleciyi çaresiz bıraktı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

24'Edin Visca sağ köşeden topu ceza sahasına doğru havalandırdı. Top Zubkov'a gelmeden Zeki Yavru bir kez daha araya girdi.

20'Trabzonspor bir kez daha gole çok yaklaştı. Yine bir köşe vuruşu organizasyonunda topla buluşan Folcarelli müsait pozisyondaki Mendy'e bıraktı. Mendy'nin uzaktan yere sol köşeye şutunu Okan Kocuk çıkardı.

19'Folcarelli orta alandan Zubkov'a oldukça iyi bir ara pası çıkardı. Savunma arkasına koşu atan Zubkov, Zeki Yavru'nun müdahalesine takıldı.

15'Ncham ayağının içiyle uzak mesafeden sert bir şut çıkardı. Top doğrudan auta gitti.

13'Trabzonspor oldukça net bir gol fırsatından faydalanamadı. Nwakaeme'nin ortasında altı pas önünde topla buluşan Folcarelli müsait pozisyonda topu auta nişanladı.

13'Nwakaeme korner organizasyonu sonrası topu Zubkov'a gönderdi. Ukraynalı oyuncunun uzaktan şutu kornere çıktı.

10'Nwakaeme ceza sahası yayı önünde boş alan bularak topu yerden kaleye gönderdi. Top Samsunspor savunmasından geri döndü.

5'Mustafa Eskihellaç, pas organizasyonunun ardından Samsunspor ceza sahasına girdi. Topu içeri de çevirdi ancak orada hiçbir Trabzonsporlu oyuncu yoktu.

3'Trabzonspor kendi yarı sahasında kısa paslarla rakip yarı alanda zemin kazanmaya çalışıyor.

1'Hakem Ozan Ergül ilk düdüğü çaldı ve Trabzonspor Samsunspor karşılaşmasında ilk 45 dakika başladı.

Trabzonspor - Samsunspor ilk 11'ler

Trabzonspor: Taha, Malheiro, Salih, Okay, Mustafa, Folcarelli, Mendy, Zubkov, Visca, Nwakaeme, Sikan

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Ntcham, Bennasser, Schindler, Holse, Emre, Dimata