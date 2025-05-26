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Mertens ailesinden Galatasaray'a duygusal veda

Mertens ailesinden Galatasaray'a duygusal veda

Galatasaray'ın şampiyonluk ve 5. yıldız kutlamalarına damga vuran an, Dries Mertens'in ailesiyle birlikte sahneye çıkarken yaşadığı duygusal veda oldu. Gözyaşlarına hakim olamayan Mertens çifti, taraftarlardan uzun süre alkış aldı.

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Trendyol Süper Lig şampiyonluğu ve 5'inci yıldız kutlamaları için Yenikapı Etkinlik Alanı'nda toplanan Galatasaray'da Dries Mertens ve ailesinin vedası geceye damga vurdu.

Belçikalı yıldız, eşi Katrin Kerkhofs ve oğlu Ciro Mertens ile sahneye çıktığı sırada gözyaşlarını tutamadı.

Dolu gözler ile taraftarları selamlayan Dries Mertens ve eşi Kat, çocukları Ciro ile çektirdikleri üçlünün ardından sahneyi terk ederken taraftarlar tarafından uzun süre alkışlandı.

İŞTE O ANLAR

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