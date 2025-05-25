Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY EuroLeague finalinde Monaco’yu mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’nı tebrik etti. Erdoğan, Fenerbahçe’nin başarısının tüm Türkiye’yi gururlandırdığını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkish Airlines EuroLeague finalinde Monaco'yu yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı kutladı.

Başkan Erdoğan mesajında, "Avrupa’nın en önemli basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi dörtlü finalinde rakiplerini mağlup ederek şampiyon olan ve hepimizi gururlandıran Fenerbahçe Basketbol takımını ve tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.