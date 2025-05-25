BIST 9.356
DOLAR 38,93
EURO 44,27
ALTIN 4.204,13
HABER /  SPOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY EuroLeague finalinde Monaco’yu mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’nı tebrik etti. Erdoğan, Fenerbahçe’nin başarısının tüm Türkiye’yi gururlandırdığını belirtti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkish Airlines EuroLeague finalinde Monaco'yu yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı kutladı.

Başkan Erdoğan mesajında, "Avrupa’nın en önemli basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi dörtlü finalinde rakiplerini mağlup ederek şampiyon olan ve hepimizi gururlandıran Fenerbahçe Basketbol takımını ve tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

İlgili Haberler
Euroleague'de şampiyon Fenerbahçe Beko!
ÖNCEKİ HABERLER
Euroleague'de şampiyon Fenerbahçe Beko!
Euroleague'de şampiyon Fenerbahçe Beko!
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke
Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu
Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu
Türkiye’nin KAAN hamlesi: F-35’e rakip, dünyaya alternatif
Türkiye’nin KAAN hamlesi: F-35’e rakip, dünyaya alternatif
ABD’den Suriye mesajı: Türkiye ile birlikteyiz
ABD’den Suriye mesajı: Türkiye ile birlikteyiz
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti
Trabzonspor - Samsunspor maçı nefes kesti, puanlar paylaşıldı
Trabzonspor - Samsunspor maçı nefes kesti, puanlar paylaşıldı
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
Galatasaray şampiyonluğunu Yenikapı'da kutluyor
Galatasaray şampiyonluğunu Yenikapı'da kutluyor
İzmir'de zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'de zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Balkanlardan fena geliyor! İstanbul listenin başında, yeni hafta hava durumuna bakın
Balkanlardan fena geliyor! İstanbul listenin başında, yeni hafta hava durumuna bakın
Bolu Göynük çevre yolu açıldı 15 dakikalık şehir geçişi 4 dakikaya düştü
Bolu Göynük çevre yolu açıldı 15 dakikalık şehir geçişi 4 dakikaya düştü