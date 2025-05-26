Eurolig finali öncesi kuliste Mustafa Varank Ali Koç'a eliyle baklava yedirdi

Final Four’da Fenerbahçe-Monaco final maçı öncesi Türk heyetinin bulunduğu kuliste sıcak anlar yaşandı. Mustafa Varank Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a eliyle baklava ikram etti.

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Türkiye - BAE Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Varank ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a Türkiye’den getirilen baklavayı ikram etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’ın da görüntülerde yer aldığı o anlar kameralara yansıdı. Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague şampiyonu olmasının ardından, Mustafa Varank esprili paylaşım yaptı.