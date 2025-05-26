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Bitlis'te otomobil koyun sürüsüne çarptı 12 koyun telef oldu sürücü yaralandı

Bitlis'te otomobil koyun sürüsüne çarptı 12 koyun telef oldu sürücü yaralandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilin sürüye çarpması sonucu 12 koyun telef oldu, sürücü yaralandı.

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V.O.D. idaresindeki 35 ND 853 plakalı otomobil, Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva mevkisinde yolun karşısına geçen küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, sürüdeki 12 koyun telef oldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafiğin bir süre kontrollü sağlandığı yol, temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

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