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İzmir'de düğün salonunda dekoratif beto kemer yıkıldı doktor öldü eşi yaralandıı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de düğün salonunda dekoratif beto kemer yıkıldı doktor öldü eşi yaralandıı

İzmir'in Menemen ilçesinde düğün salonunun dekoratif beton kemerinin yıkılması sonucu doktor Mehmet Fatih Baltacı hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Yahşelli Mahallesi'nde bir anaokulunun kahvaltı organizasyonu sonrasında düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkıldı.

Mehmet Fatih Baltacı (35) ile eşi Güler Baltacı (35) enkazın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve AFAD ekiplerince yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak, Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İzmir'de düğün salonunda dekoratif beto kemer yıkıldı doktor öldü eşi yaralandıı - Resim: 0

Eşinin hayati tehlikesi sürüyor

Buradaki tedavilerinin ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen çiftten Mehmet Fatih Baltacı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eşi Baltacı'nın ise aynı hastanede tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Mehmet Fatih Baltacı'nın İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde doktor olarak görev yaptığı belirtildi.

Jandarma ekiplerince işletme yetkilisi N.C. (50) gözaltına alındı.

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