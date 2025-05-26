Trump'tan dikkat çeken AB hamlesi! Yüzde 50'lik tarifeyi erteledi

ABD Başkanı Trump, Avrupa Birliği’ne uygulanması planlanan yüzde 50’lik gümrük tarifesini, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in talebi üzerine 9 Temmuz 2025’e ertelediğini açıkladı. Taraflar, ticaret görüşmelerini hızlandırma konusunda mutabık kaldı.

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ABD ile Avrupa Birliği arasında tansiyonu yükselten gümrük tarifeleriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce 1 Haziran'da yürürlüğe girmesi planlanan yüzde 50 oranındaki ithalat tarifesinin uygulanma tarihini 9 Temmuz 2025’e ertelediğini duyurdu. Açıklama, Trump’ın Truth Social adlı sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna açıklandı.

Trump, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, von der Leyen’in ek süre talebinde bulunduğunu ve bu doğrultuda karar aldığını belirtti. Trump, Avrupa Birliği ile ticaret görüşmelerinin kısa sürede başlayacağını ve müzakerelerin olumlu bir zeminde ilerlemesini umut ettiğini dile getirdi.

"EN YAKIN TİCARET ORTAKLARIYIZ"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, “AB ve ABD, dünyanın en güçlü ve en yakın ticaret ortaklarıdır” ifadelerini kullandı.

TARİFE RESTLEŞMESİ TIRMANIYORDU

Trump, geçtiğimiz 23 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, AB ile yürütülen ticaret görüşmelerinin beklentileri karşılamadığını ve bu nedenle 1 Haziran'dan itibaren Avrupa’dan ithal edilen bazı ürünlere yüzde 50 oranında gümrük tarifesi uygulanacağını duyurmuştu. Ancak ABD’de üretildiği veya monte edildiği belgelenen ürünler bu uygulamadan muaf tutulacaktı.

Trump yönetimi, nisan ayı başında Çin, Avrupa Birliği ve ASEAN ülkeleri başta olmak üzere birçok ticaret ortağına yönelik yeni ve karşılıklı tarifeler getirme kararı almış; bu adım, özellikle Çin ile Washington arasında tarife restleşmesini tırmandırmıştı.

90 GÜNLÜK SÜRE DOLUYOR

ABD’nin daha önce açıkladığı geçici erteleme süresi 9 Temmuz 2025’te sona erecek. Eğer bu tarihe kadar AB ile yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlanamazsa, yüzde 50’lik tarifenin uygulanması yeniden gündeme gelebilir. Uzmanlar, ertelemenin AB’ye müzakere masasında bir fırsat sunduğu, ancak Washington’un bu kez daha kararlı olduğuna dikkat çekiyor.