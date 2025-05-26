Melih Mahmutoğlu'ndan Galatasaray'a şampiyonluk kutlaması göndermesi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleşen dörtlü final sonunda THY Avrupa Ligi'ni kazanan Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, "Bazı şampiyon takımların kutlaması varmış ama bence bizim kutlamamız bugün hepsinin önüne geçti." dedi

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Etihad Arena'daki kupa töreninden sonra kaptan Melih Mahmutoğlu, Marko Guduric, Dyshawn Pierre, Wade Baldwin, Sertaç Şanlı, Bozie Colson ve Tarık Biberovic, basına mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımın kaptanı Melih Mahmutoğlu, kupayı jest yaparak Marko Guduric'e kaldırtması ve yaşadıkları şampiyonlukla ilgili şunları söyledi:

"Sonuçta Marko da bizim ikinci kaptanımız. Onun kaldırması bence daha anlamlıydı. O daha çok hak ediyordu. Ben de böyle karar aldım. Sonuçta biz bir aileyiz, bir takımız, gerçekten kimin kupayı kaldırdığı önemli değil. Muhteşem bir başarı. Gurur duyuyorum tüm takım arkadaşlarımla. Camiamıza, taraftarımıza, ülkemize armağan olsun. Fenerbahçe her zaman dünyanın en büyük kulübü olduğunu kanıtlıyor. Bazı şampiyon takımların kutlaması varmış ama bence bizim kutlamamız bugün hepsinin önüne geçti. İstanbul'a dönünce herkes kutlama nasıl yapılır onu görecek. Çünkü biz dimdik duran bir takımız. Hiç kimsenin önünde eğilmeyen bir takımız. Bir kere daha iyi ki Fenerbahçeliyiz."

Tarık Biberovic'in hayali gerçekleşti

Tarık Biberovic, Fenerbahçe ile hayalini gerçekleştirdiğini belirtti.

Fenerbahçe'ye 2017'de transfer olduğunu hatırlatan Tarık, "Ben geldiğimde Fenerbahçe ilk şampiyonluğunu almıştı. Bana şampiyonluk fotoğrafını, videolarını gösterdiler. Dedim ki 'Bunu yaşamadan, bunu görmeden, buradan gitmek istemiyorum.' Allah da bana nasip etti. Çok mutluyum. Şampiyonluk kutlamalarında bayrağı yüksek ihtimalle ben taşırım, bunu istiyorum." dedi.

Fenerbahçe Beko'nun diğer milli oyuncusu Sertaç Şanlı ise inanılmaz bir duygu yaşadığını vurgulayarak "Avrupa şampiyonuyuz. Bunun üstüne kimse hiçbir şey söyleyemez, kimse bunu elimizden alamaz. Gerçekten herkesin eline, koluna, yüreğine sağlık. Herkes sonuna kadar hak etti. Burası bizim için Ataşehir gibi oldu. Gerçekten burada, Türkiye'de bizi sonuna kadar destekleyen herkesin yüreğine sağlık, dualarına sağlık. Herkes bütün taraftar başta olmak üzere bütün camia, bütün kulüp bu kupayı sonuna kadar hak etti. Herkesi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

C.J. McCollum sürprizi

NBA yıldızlarından New Orleans Pelicans'ın formasını giyen C.J. McCollum, Fenerbahçe Beko soyunma odasına girdi.

Fenerbahçe Beko forması giyen ağabeyi Errick McCollum'u desteklemek için Abu Dabi'ye gelen C.J. McCollum, "Türk taraftarlar sizleri seviyorum. 22 yaşımdan beri Türkiye'ye geliyorum. Burada olup şampiyonluğunuzu görebildiğim için çok mutluyum. İstanbul'a geri gelmek için sabırsızlanıyorum." diyerek sarı-lacivertli taraftarları tebrik etti.

C.J. McCollum, Marko Guduric'i de sarılarak kutladı. Guduric de C.J. McCollum'a teşekkür ederken gelecek sezonki durumuyla ilgili gelen soruya "Fenerbahçe'de kalır mıyım bilmiyorum, göreceğiz. Şimdi kutlayalım daha sonra bunun hakkında konuşuruz." cevabını verdi.

Baldwin: "Herkes şampiyon olmak istedi"

Fenerbahçe Beko ile ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Wade Baldwin, "takım kimyasına" vurgu yaptı.

Harika bir takım olduklarını dile getiren Baldwin, "Hepimiz bugün ve bu sene boyunca elimizden gelen en iyi şekilde katkı verdik. Çok fazla fedakarlık yaptık ve bu akşam şampiyon olduk. Takımın kimyası çok iyiydi. Herkes elinden gelenin en iyisi olmaya çalıştı. Herkeste pozitif bir hava vardı. Herkes şampiyon olmak istedi herkes bu kupayı kazanmak için elinden geleni yapmaya hazırdı. Bunu tüm sene gösterdik. Ben, Guduric, Hall, Avrupa Ligi'ndeki en iyi gardlarız. Bu da bize iyi hissettiriyor." diyerek düşüncelerini ifade etti.

Sarı-lacivertli basketbolcu Bonzie Colson, çok mutlu olduğunu aktararak "Şampiyonuz. Fenerbahçe şampiyon. Çok iyi bir his ve çok mutluyuz. Sezonda iniş ve çıkışlarımız oldu. Sonunda buraya ulaştığımız için mutluyuz. Efsaneyiz ve bu çok iyi bir his. İstanbul'da taraftarlarımızı görmek heyecan verici olacak ve beraber kutlayacağız." dedi.

Fenerbahçe Beko'da 5. yılında Avrupa şampiyonu olan Dyshawn Pierre ise "Kupayı evimize getirdiğimiz için mutluyuz. Uzun zaman olmuştu ama en önemlisi tekrardan bu noktada olmak. Burada evimizde gibi hissettik. Taraftarlarımızın önünde böyle bir performans göstererek kupayı kazandığımız için mutluyuz. Umarım İstanbul'a döndüğümüzde de büyük bir kutlama yaparız." ifadelerini kullandı.