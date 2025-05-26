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Tarih bizi affetmez diyen Malta Haziran ayında Filistin'i tanıyacak bu açıklama bomba

Tarih bizi affetmez diyen Malta Haziran ayında Filistin'i tanıyacak bu açıklama bomba

MALTA Başbakanı Robert Abela, haziran ayında Filistin’i resmen tanıyacaklarını duyurarak, Gazze’de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalamayacaklarını vurguladı. Abela, Filistinli çocuk doktoru Ala en-Neccar’a ve ailesine Malta’da sığınma hakkı tanımaya hazır olduklarını belirtti.

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Malta Başbakanı Robert Abela, gelecek ay Filistin'i resmen devlet olarak tanıyacaklarını bildirdi. Malta basınındaki haberlere göre, Başbakan Abela, lideri olduğu İşçi Partisinin etkinliğinde konuşma yaptı. İsrail’in Gazze’deki son saldırılarına da değinen Abela şunları söyledi:

Gazze’deki çatışmalarda 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Her geçen gün daha da kötüleşen bu insanlık dramına gözlerimizi kapatamayız.

Haziran ayında olacak
Başbakan Abela, Malta'nın Filistin'i devlet olarak tanıyacağı zamanın yakın olduğunu, bunun haziran ayı içerisinde olacağını söyledi. Abela, 45 yıldır bu konuda süren tartışmaların ardından Filistin devletini resmen tanıyan hükümetin kendi hükümeti olacağını kaydetti. Malta Başbakanı, bölgede kötüleşen durum göz önünde bulundurulduğunda "tanıma kararı"nın ahlaki bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

10 çocuğundan 9'unu kaybeden çocuk doktoruna sığınma hakkı vereceğiz
Tarih bizi affetmez diyen Malta Haziran ayında Filistin'i tanıyacak bu açıklama bomba - Resim: 0Abela, ayrıca Han Yunus'taki hastanede insanları tedavi ederken evine düzenlenen saldırıda 10 çocuğundan 9'unu kaybeden ve kocasının ağır yaralanan çocuk doktoru Ala en-Neccar ve ailesine Malta olarak sığınma hakkı vermeye hazır olduklarını söyledi. Başbakan Abela, şöyle konuştu:

"Çalıştığı sırada bir saniye içinde 9 çocuğunu kaybetti. Malta, bu trajedi karşısında başını başka tarafa çevirebilir mi ve hiçbir şey olmuyormuş gibi yapabilir mi? Doktor en-Neccar, Malta sizi karşılamaya, size ve ailenize barınma sağlamaya, kendi vatandaşı gibi görmeye hazır."

Tarih bizi affetmeyecek
Yaşananların "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Abela, "Bebekleri, çocukları öldürmek ve aileleri aç bırakmak kabul edilemez, bunlar vahşetin en çirkin biçimleridir. Uluslararası toplumun önemli bir kesimi bütün bunlar karşısında sessiz kalırsa tarih bizi asla affetmeyecektir." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 1580 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. Son olarak 24 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde çalışan Filistinli kadın doktor Ala en-Neccar, İsrail'in saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybetti.

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