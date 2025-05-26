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Süper Lig'de son hafta maçlarının programı belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Süper Lig'de son hafta maçlarının programı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 38. ve son haftasının programı açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

30 Mayıs Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Onvo Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

31 Mayıs Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

16.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)

19.00 Adana Demirspor-Gaziantep FK (Yeni Adana)

19.00 Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor (GAİN Park)

1 Haziran Pazar:

19.00 Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Sipay Bodrum FK-Beşiktaş (Grey Beton Bodrum)

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