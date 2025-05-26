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Filistin'de 10 çocuğundan 9'unu kaybeden çocuk doktoru Ala en-Neccar dünyayı kahretti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Filistin'de 10 çocuğundan 9'unu kaybeden çocuk doktoru Ala en-Neccar dünyayı kahretti

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, İsrail'in saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybeden Filistinli kadın doktoru sosyal medya hesabında paylaşarak insanlığa çağrıda bulundu.

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Canel, X sosyal medya hesabından çocuklarını kaybeden Filistinli kadın doktoru paylaştı. Çocuk doktoru olan Ala en-Neccar, İsrail'in son saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybetti. 

filistin çocuk doktoru doctor Ala en-Neccar

Uluslararası topluma seslenen Canel, şunları ifade etti:

"Bu görüntü, tüm insanlığı harekete geçirmesi gereken, yürek burkan ve sarsıcı bir gerçeği ortaya koyuyor. Görmezden gelenler bir gün pişmanlıkla hatırlayacak. Öldürülen çocuklar ve en kötü cehennemi yaşayan anneler var ortada. Filistin halkına yönelik bu soykırımı, suçlular daha ne kadar sürdürecek?"

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde çalışan Filistinli kadın doktor, soykırımcı İsrail'in saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybetmişti.

Filistin'de 10 çocuğundan 9'unu kaybeden çocuk doktoru Ala en-Neccar dünyayı kahretti - Resim: 1

Filistin'de 10 çocuğundan 9'unu kaybeden çocuk doktoru Ala en-Neccar dünyayı kahretti - Resim: 2

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