Kene alarmı! Kene ısırığı ölümcül olabilir uzmandan yaz ayları için kritik uyarı

Havaların ısınmasıyla birlikte doğayla temas artarken, kenelerle karşılaşma riski de beraberinde geliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, kene temaslarına karşı vatandaşları uyardı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi ölümcül hastalıklara neden olabilen kene ısırıklarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.

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Özellikle tarım, hayvancılık ve piknik gibi açık alan faaliyetlerinin yoğunlaştığı bahar ve yaz aylarında, kene ısırıkları ciddi sağlık tehditlerine yol açabiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, kene ısırıklarının taşıdığı risklere dikkat çekerek, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi ölümcül enfeksiyonlara karşı vatandaşları bilinçli olmaya çağırdı.

KENE ISIRIĞI ÖLÜMCÜL TABLOLARA YOL AÇABİLİR

Kenelerin doğada her zaman var olduğunu belirten Doç. Dr. Diktaş, “Keneler havalar ısınınca ortaya çıkmıyor. Onlar zaten doğada var. Ancak insanlar sıcak havalarda doğayla daha fazla iç içe olmaya başladığı için kene temasları da artıyor” dedi. Özellikle İç Anadolu ve Kuzey Karadeniz gibi bölgelerde görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin, kene ısırıklarıyla bulaşan ve ölümcül sonuçlara yol açabilen ciddi bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Doç. Dr. Diktaş, doğadan eve döndükten sonra mutlaka vücudun kene açısından kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Kollar, bacaklar, sırt ve saçlı deri gibi açıkta kalan bölgelerde kene olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli. Eğer bir kene fark edilirse kesinlikle elle çıkartılmamalı. Çünkü elle yapılan müdahaleler sırasında kenenin taşıdığı mikroorganizmalar vücuda geçebilir” diye konuştu.

KENEYİ SAĞLIK KURULUŞUNDA ÇIKARTIN

Kene ısırığı tespit edildiğinde zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Diktaş, “Kene uygun yöntemlerle çıkarılmazsa, taşıdığı virüsü doğrudan insan vücuduna zerk edebilir. Bu da ölümcül sonuçlara yol açabilir. Mutlaka bir sağlık profesyoneli tarafından çıkarılmalı ve sonrasında kontrol tetkikleri yapılmalı” uyarısında bulundu. Kene ısırığı sonrası hastalığın belirtilerinin bir hafta içinde ortaya çıkabileceğini aktaran Doç. Dr. Diktaş, “Yüksek ateş, halsizlik, yaygın kas ve eklem ağrıları görülebilir. Bu semptomlar üst solunum yolu enfeksiyonlarına benzer ancak hastalık ilerlerse, iç organlarda ve deride ciddi kanamalara yol açabilir. Bu da ölümle sonuçlanabilecek ağır tablolara neden olabilir” şeklinde konuştu.