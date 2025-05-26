BIST 9.356
DOLAR 39,01
EURO 44,56
ALTIN 4.193,65
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle ulaşım aksadı! Trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı

İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle ulaşım aksadı! Trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı

İstanbul'da, haftanın ilk iş gününde yağışın da etkisiyle bazı bölgelerde ve ana arterlerde ulaşımda aksamalar meydana geldi. İBB'nin Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, kent genelinde yüzde 81'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 74, Anadolu Yakası'nda yüzde 90 olarak ölçülüyor.

Abone ol

Kentte, dün geceden bu yana etkisini gösteren yağışla beraber sabah saatlerinde kent genelindeki trafik yoğunluğu arttı.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Kartal ve Göztepe arasında görülen, ters istikamette ise Uzunçayır kavşağından başlayan trafik yoğunluğu Maltepe'ye kadar sürüyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne yönünde Sultanbeyli'den Ataşehir'e, Ankara istikametinde ise Çamlıca Gişeleri öncesinde araçlar güçlükle ilerliyor.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Uzunçayır'dan itibaren başlıyor.

İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle ulaşım aksadı! Trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı - Resim: 0

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Kozyatağı'ndan itibaren araçlar yavaş seyrederken Avrasya Tüneli'nde de Acıbadem'den itibaren trafik yoğunluğu görülüyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Ankara yönünde Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Topkapı, Okmeydanı, Çağlayan ile Zincirlikuyu'da araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu Esenyurt ve Mahmutbey Gişeleri'nde Ankara istikametinde, Basın Ekspres Yolu'nda her iki yönde, TEM Otoyolu'nda ise Gaziosmanpaşa ile Kağıthane arasında yoğun trafik dikkati çekiyor.

Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran yağışlara hazırlıksız yakalanan yolcular zor anlar yaşadı.

Bazı yolcular yaya geçitleri ile köprülerin altına sığınırken bazıları da duraklarda beklemek zorunda kaldı.

İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle ulaşım aksadı! Trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı - Resim: 1

Metrobüs ve metro duraklarında da trafik akışında olduğu gibi yoğunluk yaşanıyor. Yolcular, duraklarda toplu taşıma araçlarına binmek için uzun süre sıra bekliyor.

İBB'nin Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, kent genelinde yüzde 81'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 74, Anadolu Yakası'nda yüzde 90 olarak ölçülüyor.

İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle ulaşım aksadı! Trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı - Resim: 2

Öte yandan elverişsiz hava koşulları deniz seferlerini de etkiledi.

Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trafik cezalarında yeni dönem! TBMM'ye sunuldu
Trafik cezalarında yeni dönem! TBMM'ye sunuldu
Tarih bizi affetmez diyen Malta Haziran ayında Filistin'i tanıyacak bu açıklama bomba
Tarih bizi affetmez diyen Malta Haziran ayında Filistin'i tanıyacak bu açıklama bomba
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme!
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme!
Süper Lig'de son hafta maçlarının programı belli oldu
Süper Lig'de son hafta maçlarının programı belli oldu
Suç örgütlerine darbe! 33 kişi tutuklandı, mal varlıklarına el konuldu
Suç örgütlerine darbe! 33 kişi tutuklandı, mal varlıklarına el konuldu
Yusuf Tekin 'Okula gerek yok' mu dedi? O iddialara açıklama geldi
Yusuf Tekin 'Okula gerek yok' mu dedi? O iddialara açıklama geldi
Ali Koç'tan şampiyonluk sonrası açıklama
Ali Koç'tan şampiyonluk sonrası açıklama
Trump'tan dikkat çeken AB hamlesi! Yüzde 50'lik tarifeyi erteledi
Trump'tan dikkat çeken AB hamlesi! Yüzde 50'lik tarifeyi erteledi
İsrail Dışişleri Bakanı Saar'dan tehdit! Filistin'in Avrupa ülkelerince tanınması halinde...
İsrail Dışişleri Bakanı Saar'dan tehdit! Filistin'in Avrupa ülkelerince tanınması halinde...
Melih Mahmutoğlu'ndan Galatasaray'a şampiyonluk kutlaması göndermesi
Melih Mahmutoğlu'ndan Galatasaray'a şampiyonluk kutlaması göndermesi
Eurolig finali öncesi kuliste Mustafa Varank Ali Koç'a eliyle baklava yedirdi
Eurolig finali öncesi kuliste Mustafa Varank Ali Koç'a eliyle baklava yedirdi
Ekrem İmamoğlu'nun toplantı için gittiği otelin kameraları her toplantıda kapatılmadığı ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun toplantı için gittiği otelin kameraları her toplantıda kapatılmadığı ortaya çıktı