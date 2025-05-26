Lexus, ES Sedan modelinin Avrupa prömiyerini gerçekleştirdi

Lexus'un lüksü kişiselleştirme anlayışını merkeze alarak geliştirdiği yeni nesil ES Sedan modelinin Avrupa prömiyeri yapıldı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, premium otomobil üreticisi Lexus'un daha rafine sürüş deneyimi, gelişmiş konfor ve ileri teknolojilerle donattığı yeni ES Sedan, tam hibrit ve tamamen elektrikli güç üniteleriyle geliştirildi. Bu motorlar, önden çekişli veya dört tekerlekten çekişli versiyonlarıyla farklı kullanıcı beklentilerine hitap ediyor.

Şirketin çok yönlü elektrifikasyon stratejisini temsil eden yeni modelin Avrupa prömiyeri, gerçekleştirildi. ES Sedan, Türkiye yollarına ise 2026'da çıkmaya hazırlanıyor.

Yenilenen yüzüyle teknolojinin yanı sıra tasarım anlayışıyla öne çıkan model, işlevselliği estetikle buluşturarak sade ve çağdaş bir görünüm sunuyor. 'Clean Tech x Elegance' felsefesiyle şekillendirilen modelde, şirketin imzası haline gelen 'spindle' ön panjur tasarım anlayışı, spindle gövde formuna evrilerek, elektrifikasyon gücünü çağrıştırıyor.

Yandan aerodinamik bir görünüme sahip model, düşük bir ağırlık merkezini yansıtıyor. Kabinin arkaya doğru keskin bir şekilde uzaması sayesinde 'bagajsız' bir görüntü oluşuyor.

Yeni nesil ES'in, 165 milimetre (mm) daha uzun olacak şekilde 5,140 metre uzunluğu, 55 mm artışla 1,920 metre genişliği ve yaklaşık 110 mm artışla 1,555 metre yüksekliği bulunuyor. Aracın aks aralığı ise 80 mm artırılarak 2,950 metreye getirildi.

Sade çizgilere sahip kabin, şirketin 'Tazuna' kokpit felsefesiyle şekillendi. Kontroller ve bilgi kaynakları ise küçük el ve göz hareketiyle algılanacak şekilde konumlandırıldı.

12,3 inçlik dijital gösterge paneli ve 14 inçlik merkezi dokunmatik ekrana sahip modelde, yumuşak malzemeler ve ışık efektleri kullanıldı. Kabindeki yenilikçi 'gizli düğme' özelliği de şirketin misafirperverlik felsefesi 'Omotenashi'den ilham alınarak geliştirildi. Mark Levinson marka 17 hoparlör ise kabinde 3 boyutlu ve dengeli bir ses sahnesi sunmayı hedefliyor.

'Dört farklı güç ünitesiyle yollara çıkacak'

Model, markanın çoklu mobilite stratejisi kapsamında, geliştirilmiş dört farklı güç ünitesiyle yollara çıkacak.

Batı Avrupa pazarı için geliştirilen yeni ES 300h modeli, 2,5 litrelik dört silindirli benzinli motor ve yenilenmiş hibrit sistemiyle donatıldı. Sistem, 201 HP maksimum güç üretiyor. Doğu Avrupa pazarlarına odaklanan ES 350h ise 247 HP güce sahip. Her iki versiyonda da önden çekişli ve dört tekerlekten çekişli seçenekler tercih edilebilecek.

Yeni modelin ürün gamında, iki bataryalı elektrikli versiyon bulunuyor. ES 350e, önden çekişli olarak 224 HP güç sunarken, ES 500e ise dört tekerlekten çekişli 343 HP güce sahip olacak.

Model, 'Lexus Safety System+' güvenlik paketinde yapılan kapsamlı güncellemeler sayesinde gelişmiş güvenlik seviyesiyle donatıldı. Markanın sıfır trafik kazası hedefi doğrultusunda geliştirilen yeni sistemler, sürüş güvenliğini artırıyor. Modelde 'Adaptif Hız Sabitleyici', 'Çarpışma Önleyici Sistem', 'Sürücü Monitörü', 'Acil Durum Direksiyon Yönlendirme Sistemi', 'Kör Nokta Monitörü' ve 'Şerit Takip Asistanı' özellikleri bulunuyor.