Ceyhan Nehri’ndeki kirliliğe 10 milyon TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ceyhan Nehri’ndeki kirlilikle ilgili Ceyhan ve Seyhan havzalarında geniş kapsamlı denetim yaptı.

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91 tesisteki denetimler sonucu 5’i Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait arıtma tesisi olmak üzere toplam 11 tesise 10 milyon 30 bin TL idari ceza uygulandı. Denetimlerde Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Seyhan, Kozan, Yüreğir ve Karataş atık su arıtma tesislerinin çevre izin belgelerinin de bulunmadığı belirlendi.

Bakanlık ekipleri, Ceyhan Nehri’nde yaşanan su kirliliği ve balık ölümleriyle ilgili Ceyhan ve Seyhan havzalarını içeren kapsamlı bir denetim başlatmıştı. Organize sanayi bölgesindeki tesisler, belediyelerin atık su arıtma tesisleri, kirlilik yükünün belirlenmesi ve sıcak noktaların tespiti için nehir yataklarında incelemeler yapıldı. Ceyhan Nehri’nin doğduğu Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi’nden başlanarak İskenderun Körfezi’ne döküldüğü yere kadar 21 farklı noktadan yüzeysel su numuneleri alındı.

6 EKİP 91 TESİSİ DENETLEDİ

2 Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı ile yetkili çevre laboratuvarından 6 ekiple yürütülen çalışmalar kapsamında atık sularını Ceyhan Havzası’na deşarj eden Adana Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgeleri ve işletmelere ait 91 tesiste denetim yapıldı. Atık su deşarjı olan 31 tesisten 33 numune alındı.

BÜYÜKŞEHİRİN 4 ARITMA TESİSİ İZİNSİZ ÇIKTI

Denetimlerde Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Seyhan Arıtma Tesisi’nde atık suların bir kısmının arıtılmadan deşarj edildiği, deşarj edilen suların da referans değerleri sağlamadığı belirlendi. Ceyhan, Kozan ve Yüreğir atık su arıtma tesislerinden alınan numunelerin de referans değerleri sağlamadığı tespit edildi. Ayrıca Seyhan, Kozan, Yüreğir ve Karataş atık su arıtma tesislerinin gerekli çevre izinlerinin de bulunmadığı belirlendi.