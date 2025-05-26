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Askerliğe teşvik için 6 milyar dolar

Askerliğe teşvik için 6 milyar dolar

ABD ordusu, son üç yılda asker alımı ve görevde kalma oranlarını artırmak için 6 milyar dolardan fazla harcama yaptı.

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ABD ordusu, Kovid-19 salgını sırasında düşen asker alımı ve görevde kalma oranlarını artırmak amacıyla son üç yılda 6 milyar dolardan fazla harcama yaptı.

Savunma Bakanlığı verilerine göre, son yıllarda gençleri askerlik hizmetine teşvik etmek için milyarlarca dolarlık bütçe ayrıldı.

Özellikle Kovid-19 salgınıyla, düşen asker alım ve görevde kalma oranlarını artırmak için ABD ordusu, son üç yılda teşvik programlarına 6 milyar dolar kaynak ayırdı.

ABD ordusu, yeni asker alımı için 2022'de 527,1 milyon, 2023'te 755,5 milyon ve 2024'te 805,2 milyon dolar harcadı. Mevcut personelin görevde kalmasını teşvik amacıyla ise 2022'de 1,19 milyar, 2023'te 1,76 milyar ve 2024'te 2,09 milyar dolar kaynak ayrıldı.

ABD'de asker alımları gönüllülük esasına dayanıyor. Lise mezunu, 17-42 yaş arası ABD vatandaşı kadın ve erkekler orduya katılmak için başvuruda bulunabiliyor. Katılımı teşvik etmek amacıyla ABD ordusu; askerlik sonrası eğitim desteği, öğrenci kredisi geri ödemesi, garantili maaş, ikramiye ve çeşitli ödenekler gibi finansal avantajlar sunuyor.

ABD
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