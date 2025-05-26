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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme!

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme!

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlük iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında yapılan incelemelerde bazı usulsüzlüklerin tespit edilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 45 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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