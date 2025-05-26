Denizli'de tuhaf cinayet! Evin bahçesinde bulunan cesedin kulakları yok

DENİZLİ'de işlenen cinayet emniyet ekiplerini de şaşırttı. Denizli'nin Baklan ilçesinde bir evin bahçesinde her iki kulağı da kesilmiş erkek cesedi bulundu.

Abone ol

DENİZLİ'nin konuştuğu tuhaf cinayet Baklan ilçesinde yaşandı. Doğal Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki Halit Tire, sabah saatlerinde komşuları tarafından evinin önünde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

İki kulağı da kesilmiş

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk tespitlere göre, Halit Tire’nin gece saatlerinde öldürüldüğü ve her iki kulağının kesildiği ortaya çıktı. Cansız bedeninin cinayetten sonra evinin önüne bırakıldığı anlaşılan yaşlı adamın ölümü, mahallede tedirginlik yarattı.

Otopsi yapılacak

Halit Tire’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Çal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayın fail ya da faillerini belirlemek için kapsamlı bir soruşturma başlattı. Mahalle sakinleri, yaşanan vahşet karşısında şok olduklarını belirtirken, güvenlik güçlerinden olayın bir an önce aydınlatılmasını talep etti.