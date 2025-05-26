Şükriye Aci 100 milyon değil ama bakın neler almış! Eylem Tok ve cerrah eşi lüks bir...

Kanını kaça sattın demişti

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci gelininin 100 milyona anlaştığını belirtip şunları söylemişti:

-"Ben davama devam ediyorum, davamdan vazgeçmedim. Ne söylemişsem sözümün arkasındayım. Benim kırmızı çizgim davamdır. Benim oğlumu geri getirecek maddi manevi bir karşılık yok. O insan benim soyadımı taşıyor, utanmadan maddi sıkıntı çektiğini söylemiş, ne sıkıntısı çekmiş. Altında sıfır arabası var. Oğlum hayat sigortası yaptırmış, onu dahi kuruşuna kadar teslim ettim."