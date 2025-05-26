Şükriye Aci 100 milyon değil ama bakın neler almış! Eylem Tok ve cerrah eşi lüks bir...
Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci kocasının ölümüne sebep olan kazada Timur Cihantimur hakkındaki 'şikayetini geri çekmesi ile olay yaratmıştı. Murat Aci'nin babası gelininin 100 milyon lira aldığını söylemişti. Şükriye Aci 100 milyon değil demişti ama aldıkları içinde hem nakit para hem de çok prestijli bir projeden 2 daire var.
Türkiye'nin konuştuğu kazada ölen Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'nin, sürücü Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini çekme karşılığında ne aldığına dair ortaya atılan iddialar duyanları şaşkına çevirdi. Bugün bir gazete Eylem Tok ile ünlüestetik cerrah olan eşi Bülent Cihantimur'un ne kadar para ödediklerini yazdı.
İstanbul Eyüpsultan'da geçtiğimiz yıl arızalanan aracını emniyet şeridine çeken Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un (17) yargılandığı davada 'şikayeti geri çekme' tartışmasında ödenen kan parasına dair yeni bir detay ortaya çıktı. Ölen Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, aralarında ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ile babası Bülent Cihantimur'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden 100 milyon TL para karşılığı vazgeçtiği iddialarını yalanlamış "oğlum ve benim için talep ettiğimiz tazminatın karşılığını aldık" demişti.
Kanını kaça sattın demişti
Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci gelininin 100 milyona anlaştığını belirtip şunları söylemişti:
-"Ben davama devam ediyorum, davamdan vazgeçmedim. Ne söylemişsem sözümün arkasındayım. Benim kırmızı çizgim davamdır. Benim oğlumu geri getirecek maddi manevi bir karşılık yok. O insan benim soyadımı taşıyor, utanmadan maddi sıkıntı çektiğini söylemiş, ne sıkıntısı çekmiş. Altında sıfır arabası var. Oğlum hayat sigortası yaptırmış, onu dahi kuruşuna kadar teslim ettim."
Ne kadar para ödediler ortaya çıkan rakam olay
Şükriye Aci'nin Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ve baba Bülent Cihantimur'dan şikayetini geri çekmesi karşılığında ne aldığına dair ortaya çıkan yeni bilgi bomba... İddiayı Akşam gazetesi yazdı.